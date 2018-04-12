Apple’ın HomePod’u Tutmadı mı?

Bildiğiniz üzere son dönemlerde ev teknolojileri oldukça rağbet görüyor. Bu bağlamda isteklere yanıt olmaya çalışan Apple, bir HomePod çıkardı. Ancak görünüşe bakılırsa bu cihazı kullanıcılar almak istemiyor.

Google Home’un önderliğindeki akıllı ev cihazları hepimizin beğenisini kazanmayı başardı. Apple’da bu teknolojiden geri kalmak istemeyerek, büyük umutlar ile bir HomePod çıkardı. Ancak Bloomberg raporlarına göre bu girişim Apple’ın beklentilerini karşılamıyordu.

Diğer bir kaynak olan The China Times gazetesinin haberlerine göre, Apple hayal kırıklığı yaratan satışları nedeniyle, HomePod siparişlerinin sayısının 500.000’lerden 200.000’lere kadar indirmişti. Bunu doğrulayan nitelikte konuşan Apple mağaza çalışanı ise günden en fazla 10 adet HomePod satabildiklerini ifade etti.

Google Home’un izinden gitmeye çalışan ancak bu defa hüsrana uğrayan Apple’ın, bu durumu nasıl telafi edileceği ise şu an için bilinmiyor. The Chine Times gazetesinin bu konu hakkında ki fikri ise HomePod’un daha ucuz bir fiyat ile satılarak daha ulaşılabilir kılınacağıdır. Ancak fiyat problemi bu yöntem ile çözülebilecek olsa dahi, ürünün geliştirmeye ihtiyacı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Genel olarak sektörünün en başarılı isimlerinden olan Apple’ın, bu defa başarıyı yakalayamamış olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Sizce HomePod neden tutmadı?