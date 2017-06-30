İlk iPhone Olması Beklenen İki Prototip Görsel

İlk olarak 29 Haziran 2007 yılında çıkan iPhone'un bu kadar güzel bir tasarımla çıkmadan önce ortaya çıkan prototiplerinin görselleri paylaşıldı. Tek söyleyebildiğim iyiki de Steve Jobs varmış.

Bugün ilk iPhone’un çıkışının 10. yılını kutluyoruz. Dile kolay tam 10 yıldır iPhone ve diğer akıllı telefonlar hayatımızda yer ediniyor. Bu süreçte çok büyük gelişimler gösteren iPhone, günümüzde tüm Android telefonlarına karşı tek başına dimdik ayakta durmayı başarıyor. Peki Steve Jobs’ın gözetiminde çıkarak piyasaya sürülen ilk iPhone daha farklı olsaydı olaylar nasıl değişirdi?

Çıkış öncesi iPhone prototiplerinde klavyede bir yazılım kullanmak yerine bir klavyenin yer alması konuşuluyordu. Bu fikir şu anda çok saçma gelse de dönemin akıllı telefonlarının da klavye kullanması bu fikri ciddi şekilde doğruluyordu. Bugün paylaşılan bir gönderide iPhone’un yazılım klavyesinin geliştiricisi olan Ken Kocienda klavye geliştirirken kullandığı iki erken iPhone prototipinin görüntüsünü paylaştı. Günümüzdeki iPhone’lardan çok uzak olan bu iki model, erken dönemde Apple’ın Proje Mor ekibi tarafından geliştirilmiş telefonlardı. İlk iPhone’lar böyle gelseydi bu kadar rağbet görür müydü bilmiyorum, ancak bu prototipler Demir Adam’ın teröristlerin elinden kaçtığı zırh ise, ilk iPhone kırmızı ve altın rengi ile ona kusursuzca uçmayı öğreten bildiğimiz demir adam zırhıydı.

Genel tasarımları ile iPod’ları andıran prototip iPhone’lar hakkında neler düşünüyorsunuz? 10 yıldan beri sektörün lideri olarak devam edip, sonunda dünyanın en büyük şirketi olmayı başaran Apple’ın bu prototiplerden birisini iPhone olarak seçseydi ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünüyorsunuz?