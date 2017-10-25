Apple’ın İnternet Sitesinde iPhone X Fırtınası Başladı!

Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı ve 10. yıla özel piyasaya süreceği iPhone X 3 Kasım’da raflarda olacak. Firma, resmi internet sitesini yeni gözdesi hakkında bütün detayları verecek şekilde güncelledi.

Hem iPhone 8 hem de iPhone X’u aynı gün tanıtan ve satışa çıkacakları tarihler arasına minik bir boşluk koyan Apple, artık tamamen iPhone X satışlarına odaklanmış durumda. 12 Eylül’deki lansmandan hemen sonra ön siparişe açılan ve yaklaşık 1 aydır raflarda olan iPhone 8, serinin son 3 modelinin altında kalan satış rakamları elde etti.

Analistlere göre bu başarısızlığın en büyük etkeni iki cihazın da anı gün tanıtılması. Çünkü insanlar, kısıtlı bütçelerini yeni bir iPhone için değerlendirmek istiyorlar ve iPhone 8 almak yerine 300 dolar daha pahalı olan (Ülkemizde vergilerle birlikte minimum 1900 TL fark var), iPhone X’u satın almak istiyorlar.

Apple, tüketicilerinin bir ayrıma varamadıklarını da muhtemelen yeni anladı. Nitekim firmanın iPhone X seri üretiminde sıkıntılar yaşadığı ve dünya genelinde raflara çıkması için minimum 2 ay daha gerektiği söyleniyor.

3 Kasım olarak verilen satış tarihi ülkemiz için en başından beri geçerli değildi, ancak bu tarihin geçerli olduğu önemli pazarlarda bile bir erteleme mevcut. Bu nedenle Apple, yerlerde sürünen iPhone 8 satışlarını biraz olsun istediği düzeye çekmek istiyor. Her iki modelin tanıtım lansmanını ayrı ayrı düzenlemesi ve aralarına en az bir çeyrek yıl (3 ay) bulunması gerektiğini söyleyen analistleri duyduğunu belli ediyor.

Söz ağızdan bir kere çıkar:

Verilen 3 Kasım tarihini resmi bir ve net bir tarihle değişmese de Apple, iPhone X’i dağıtım ve üretim gücüne yakışmayacak bir performansla piyasaya sunacak. Yani ne ön sipariş tarihi olan 27 Eylül’de, ne de 3 Kasım tarihinde bir değişiklik var. Değişikliği ABD dışındaki kullanıcılar hissedecek.

Bu minvalde Apple, resmi internet sitesi olan Apple.com’u iPhone X adına tekrar düzenledi. Tasarım konusunda büyük bir revizyona giden internet sitesinde iPhone X, hatırı sayılır bir şekilde ön plana çıkartıldı. Cihazın bir amiral gemisi olmasını sağlayan bütün özellikleri detaylandırılıyor.

Bu özellikler arasında parmak izi okuyucusunun yerini alan Face ID, görüntü kalitesiyle gözleri kamaştıran OLED ekran, ARkit, A11 Bionic yonga, Animoji gibi özellikler var.

iPhone X ön siparişleri 27 Ekim'de TSI 10.01’de başlayacak. Yukarıda bahsettiğimiz söylentilerden hareketle resmi internet sitesinden ön sipariş vermemiz mümkün olmayabilir. Diğer yandan Apple dışındaki çeşitli teknoloji tedarikçileri, ö siparişler başlamadan önce satış sayfalarını güncellediler. Eğer dört gözle bekleyen ve bütçesini ayıran okuyucularımız varsa kısa bir Google aramasıyla iPhone X’a ulaşabilirler. Lakin biraz beklemeleri ve tedarik sorunu dolayısıyla uzun sürecek ertelemelere hazır olmaları gerekiyor.

Apple umarız tedarik sıkıntılarını çözer ve kendine yakışanı yapar. Yoksa iPhone X, beklenilenin çok çok altında satış rakamları elde edecektir.