Apple'ın iOS 10.3 Sürümünde Büyük Gizli Özellikler Var!

Başı iOS 10.2.1'in başarısızlığından dolayı çok ağrıyan Apple, bu kez işini sağlama bağlamak zorunda. iOS 10.3 hakkındaki gizli detaylar açığa çıkmaya başladı.

iOS 10.2.1, Apple için Demokles'in Kılıcı gibi. Hem onlarca "yeni" hatası mevcut, hem de önceki işletim sisteminden kalan hataları daha da kötüleştirdi. Böylece iOS 10.3'ün yayınlanması için şirket büyük baskı altına girdi.

iOS 10.3 Apple ID profilleri, AirPod'umu bul, CarPlay, iCloud depolama ve HomeKit için önemli yükseltmeleri içeren bir dizi yeni özellik sunuyor. Bunlar göz önünde bulunan yetenekler ama aslında çok daha fazlası var. Amerikalı servis sağlayıcı Verizon müşterileri için geliştirilmiş WiFi Calling, bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı.

Geliştirici Steven Troughton-Smith, iOS 10.3'taki gizli kodlara ortaya çıkarmak tüm hünerini kullandı. Dahi geliştirici, yüzde yüz yeni iPad klavyelerini, Twitter hesabı üzerinden tanıttı. Simülatörü kullanarak keşif yapmanızı sağlayan bir klavye ve istediğiniz yere sürüklenebilen kompakt bir kayan klavye, iPad'in yeni klavyeleri arasında.

Bu işlevsel klavyelerin iPhone'a destek verip vermeyeceği bilinmiyor. Ancak şu an için söz konusu klavyeler yalnızca 9.7 inç veya daha kompakt mimarili iPad'lerde çalışıyor. Yani iPad Pro 12.9 bile dışarıda kaldı.

Eğer bir geliştiriciyseniz ve söz konusu klavyeleri denemek isterseniz, onları UIKeyboardPreferencesController’s -boolForPreferenceKey satırı vasıtasıyla edinebilirsiniz.

Troughton-Smith başka bir ilginç iddiada daha bulunuyor: Bu klavyeler 2016 yılından beri gelişme aşamasında.

Peki bu klavyeler ne zaman nihai formlarına ulaşacaklar? Mart, Apple'ın yeni iPad'leri tanıtması için makul bir zaman olacaktır. Her şey bir yana, Apple dokunmatik klavye geliştirmenin bu kadar zirvesinde bulunmamıştı.

Konunun başına dönelim: iOS 10.3'ün en geç bir ay içinde yayınlanması umut ediliyor. Ancak, iOS 10.2.1'de bulunan onlarca sıkıntı düşünüldüğünde, bu süre yeterli olmayabilir. Söz konusu tarihe kadar Apple'ın resmi beta programına katılabilirsiniz.