iOS 11 Güncellemesi Cihazların %65'inde Kullanılıyor

Apple Store istatistik sayfasını güncelleyen Apple, en son gelen güncelleme olan iOS 11 mobil işletim sisteminin geçerli kabul oranının %65'e ulaştığını geliştiricilere bildirdi.

Apple tarafından geliştiricilere yönelik olarak yapılan açıklamada belirtildiğine göre, şirketin geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürdüğü iOS 11 mobil işletim sistemi şu anda desteklenen iPhone, iPad ve iPod touch cihazlarının yüzde 65'inde kullanılıyor. Sözkonusu yazılım geçtiğimiz ay açıklanan istatistiklerde destekleyen cihazların %59'unda kullanılıyordu. Yani yazılım bir ay içerisinde destekleyen tüm telefonların %6'lık bir pay daha kaptı.

Apple her ay uygulama geliştiricilerine en iOS sürümünün benimsenme oranını bildirmek için App Store istatistik sayfasını güncelliyor. Bu ayın verileri de 18 Ocak 2018 tarihinde App Store tarafından ölçüldü ve buna bağlı bir grafik hazırlandı. Grafik, cihazların yüzde 28'inin hâlâ eski iOS 10 işletim sistemini kullandığını gösteriyor. ÖTe yandan geçtiğimiz altı haftada App Store'da oturum açan iPhone, iPad ve iPod cihazlarının sadece yüzde 7'si iOS mobil işletim sisteminin önceki bir sürümünü kullanıyor. Apple bu sürüm hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte Apple'ın bu sene içerisinde yayınlayacağı iOS 12 sürümünden önde iOS 11'in destekleyen tüm cihazlarda kullanılacağı da belirtiliyor. Elbette bu kullanım oranını Apple'ın cihazları yavaşlatma politikası önemli derecede etkiliyor. Zira birçok şahıs güncelleme sonunda telefonları yavaşlayacak diye telefonunu güncellemekten kaçınıyor. Ancak, elbette birçok kullanıcı da bu problemi gözardı ederek telefonlarını iOS 11'e geçirmeye devam ediyor. Zira bu güncellemeyi kullananların birçoğu da gelen ek güvenlik yamalarını ve özellikleri bahane gösteriyor.

Örneğin, iOS 11.2.5 yazılım güncellemesi önümüzdeki hafta gelecek ve bazı kritik kusurları giderdiği için kullanıcıların cihazlarını güncellemek zorunda hissedecek. Aynı şekilde, Apple CEO'su Tim Cook pil özellikleriyle ilgili yeni bir güncelleme geleceğini de duyurdu. Bu bağlamda Apple her ne kadar kullanıcıya zorla güncelleme yaptırmasa da bir anlamda onu mecburi bir hal haline getirerek kullanıcının rıza göstermesini sağlıyor. Bakalım Eylül 2018'de gelecek olan iOS 12 güncellemesinde durum nasıl olacak.