Apple'ın iOS 11 tanıtımında açıklamadığı bir gizlilik özelliği sayesinde parmak izi kilidini kolaylıkla devre dışı bırakabilirsiniz.

iOS 11’in Apple kullanıcılarına sunulmasına çok az zaman kaldı. Beta testine katılan kişiler, Apple’ın iOS 11’e neler sakladığını bulmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Yeni keşfedilen bir gizlilik özelliği sayesinde iOS 11 kullanıcıları, parmak izi kilidini yalnızca birkaç saniye içinde devre dışı bırakabilecekler. Dolayısı ile polisler de dahil olmak üzere kimse parmak izinizi kullanarak cihazınızın kilidini açamayacak.

Yeni özellikle birlikte güç düğmesine 5 kez üst üste bastığınızda cihaz size iki seçenek sunacak; acil durum kişilerinize konumunuzu gönderebilir ya da cihazı kapatabilirsiniz. Eğer cihazı kapatırsanız, parmak izi kilidi de devre dışı kalır ve kimliğiniz doğrulanana kadar cihaz açılamaz.

Apple, bu özelliği şu ana kadar ne iOS 11 lansmanında ne de başka bir yerde açıklamadı. Ancak yeni gizlilik özelliği, Eylül ayında milyonlarca Apple kullanıcısına sunulacak.

Apple’ın daha önce gizlilik konusunda ne kadar cesur olduğunu görmüştük. Geçtiğimiz dönemde FBI ile arasında yaşanan krizde Apple, şüpheli suçluların iPhone kilidini açmayı reddetmişti. FBI ve kolluk kuvvetlerinin iOS’un yeni özelliğine nasıl tepki vereceği merak konusu.