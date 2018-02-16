Telugu Dilinden Karakterler iOS'daki Uygulamaları Kilitliyor!

Telugu hatası olarak bilinen açık, Hindistan’da yaygın olarak konuşulan bir dilden tek bir karakter gönderildiğinde iPhone, Mac ve iPad uygulamarının çökmesine neden oluyor.

Farklı işletim sistemlerinde oluşan açıklar sık sık gündeme geliyor. Bu sefer gündeme gelen açık, iOS işletim sistemi kullanan cihazlara ait. Hindistan’da en yaygın konuşulan üçüncü dil olan Telugu diline ait yazı karakterleri iOS işletim sistemi kullanılan cihazlara gönderildiğinde uygulamaların çökmesine neden oluyor.

Durumun farkında olan Apple, iOS 11.3 resmi sürümüne geçmeden önce Telugu hatasına ilişkin bir düzeltme eki üzerinde çalışmaya başladı. Apple’ın hatayı düzeltmek için resmi sürümü ertelemesi oldukça doğru bir yaklaşım. Ancak 11.3 resmi sürümün ertelenmesi ileride iOS 12 ile birlikte gelecek özelliklerinde ertelenmesi anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra insanlar yeni sistem açığını sosyal medya platfromlarında eğlence amacıyla kullanıyorlar. iPhone, Mac ve iPad kullanıcılarına eşek şakası yapmak isteyen bazı kişiler Telugu hatasını tetikleyen yazıları paylaşmaya şimdiden başladı. Bu sırada karakterleri gösteren görselden korkmanıza gerek yok. Çünkü resim dosyaları aynı hataya neden olmuyor.

Bir twitter kullanıcısı adına Telugu diline ait karakterler ekleyerek paylaşımlarını beğenen iOS kullanıcılarının Twitter uygulamarını çökertmeyi başardı. Bu durumla karşılaşan kişilerin tek yapması gereken uygulamayı silip tekrar yüklemek. Telugu hatası’nın zararsız olsa da, biraz can sıkıcı olduğunu söyleyebilirim. Peki, siz bu açık hakkında ne düşünüyorsunuz?