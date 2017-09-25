iPhone 8'in 'En Güçlü Cam Panel' İddiası Boş Çıktı!

Apple, 2017 model yeni iPhone’ların ön ve arka yüzeylerinde bulunan cam paneller için ‘akıllı telefonlarda kullanılabilecek en dayanıklı cam’ demişti. YouTube kanalı PhoneBuff’ın bu ciddi iddiayı boşa çıkarması zor olmadı.

Apple, yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde iPhone 8, 8 Plus ve yeni harikası iPhone X’un akıllı telefonlarda olabilecek en güçlü ve dayanıklı camlara sahip olduğunu iddia etmişti. Bu çok büyük bir vaat ve dolayısı ile ‘sağlam’ bir test ile kanıtlanması gerekiyordu.

PhoneBuff YouTube kanalı, akıllı telefon düşme testi aracı ile geçtiğimiz cuma günü satışa çıkan iPhone 8 Plus’ın ön ve arka cam panellerini bir teste soktu. Apple ‘tüm akıllı telefonlardan güçlü’ dediğine göre piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan biri olan Galaxy Note 8 ile karşılaştırmak hata olmayacaktır. PhoneBuff da öyle yaptı ve iki phabletin cam yüzeylerinin dayanıklılığını karşılaştırdı.

Ortaya çıkan sonuç, Apple’ın bu büyük vaadinin içinin boş olduğu oldu. Her iki cihazın da cam yüzeyleri testten başarılı ayrılamadı, fakat Galaxy Note 8’in özellikle ön cam panelinin iPhone 8 Plus’a göre çok daha dayanıklı olduğu açık bir şekilde görülüyor. iPhone 8’in henüz ‘Webtekno Usulü’ne girmeden dayanıklılık konusunda ‘boş’ çıkması bir miktar hayal kırıklığı yarattı tabii.

PhoneBuff kanalının profesyonel düşme testi aracı ile yaptığı dayanıklılık testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.(Videonun başındaki reklamları geçip 1.30'dan izlemeye başlayabilirsiniz)