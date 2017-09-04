iPhone'ların Neye Göre Servise Kabul Edildiği Ortaya Çıktı!

Yakın zamanda sızdırılan Apple teknik servis raporları, iPhone'ların garanti kapsamını ve neye göre servise kabul edildiğini ortaya çıkardı.

Yeni ortaya çıkan bir garanti kılavuzu, Apple’ın iPhone’ları neye göre garanti kapsamına aldığını detaylı olarak açıklıyor. 22 sayfalık detaylı kılavuzun tarihi 3 Mart 2017 ve yalnızca iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 ve 7 Plus’ı kapsıyor.

Apple’ın garanti kapsamına aldığı hasarlar; ekran altında oluşan hasarlar ya da piksel anomalisi, FaceTime kamera köpüğünün hatalı hizalanması ve ön camda bir çarpma gerçekleşmeden oluşan tek bir çatlak.

LCD ekranda oluşan kırıklar, lazer ile temas nedeni ile kamerada oluşan hasarlar, konektörlerin bozulması, aşırı ısınma ya da cihazda oluşan delikler de garanti dışı servis hizmeti için uygun bulunuyor. Fakat iPhone eğer kasıtlı olarak hasar görmüş ise, bozulmuş ya da eksik bir parça varsa, Apple harici bir markanın piline sahip ise servis için onarıma kabulu mümkün olmuyor.

Ayrıca AppleCare+ müşterileri, garanti dışı bir servis hizmetinde ekranda gelen hasarlar için 29 dolar, başka bir hasar için ise 99 dolar ücret ödemek zorundalar.

Kılavuzda ayrıca sıvı temas göstergesi (LCI) tetiklendiğinde ne yapmanız gerektiğini gösteren bir bölüm bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak cihazlarda oluşan eziklik, çizikler gibi kozmetik hasarların servis kapsamına girmediği belirtiliyor.