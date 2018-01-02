iPhone Pil Değiştirme İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Yeni yıl itibari ile Apple, iPhone kullanıcılarına bir yıl boyunca iPhone pillerini indirimli olarak değiştirmeyi vadetti. Peki Apple'ın bu 'cömert' indiriminden nasıl faydalanılır?

Apple, ‘iPhone yavaşlatma’ krizinde müşterilerini yeterince net bilgilendirmediği için özür mahiyetinde bir iPhone batarya değiştirme programı başlattı. Bu program dahilinde pilinizi indirimli bir şekilde değiştirebilir, bu sayede işlemci frekansını eski haline döndürerek iPhone’unuzdan maksimum performans alabilirsiniz.

Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor?

Eğer iPhone pilinizi değiştirmeye karar verdiyseniz ve cihazınızı Apple’a kendiniz teslim etmek istiyorsanız, buraya tıklayarak Apple Genius Bar’dan randevu alabilirsiniz. Dilerseniz aynı bağlantı üzerinden Genius Bar ile sesli görüşme de gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat ülkemizde yalnızca 2 adet Apple Store bulunduğunu ve onların da aynı şehirde olduğunu düşünürsek, Genius Bar’a herkesin ulaşamayacağını tahmin etmek zor değil. Dolayısı ile isterseniz iPhone’unuzu siz gitmeden de gönderebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki bağlantıdan cihazı onarıma göndermeyi seçebilirsiniz. Fakat onarım işleminin 5 iş gününe kadar sürebileceğini unutmayın.

Piliniz değiştikten sonra en azından kapasitesi yeniden düşene kadar iPhone’nunuz eski performansına kavuşacaktır. Pil durumunuzu öğrenmek için yukarıdaki makalemizi okuyabilirsiniz. Ayrıca pil değişim programının bu yıl sonuna kadar olduğunu da unutmayın.