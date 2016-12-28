Apple'ın iPhone Üretimini ABD'ye Taşıma İsteğini Ortağı Reddetti

Apple'ın iş ortaklarından Pegatron, iPhone üretiminin ABD'ye taşınmasına yönelik pazar araştırması yapmayı reddederek tepkisini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberde yeni ABD başkanı Donald Trump'ın Apple CEO'su Tim Cook'u arayarak iPhone üretimini ABD'ye taşımasıyla ilgili talepte bulunduğunu dile getirmiştik. Bu durum üzerinden pek de zaman geçmeden Apple kanadı konuyla ilgili çalışmalara başladı.

Trump'a konuyla ilgili net bir yanıt vermeyen Tim Cook, Apple'ın bu durumunu değerlendireceğini söylemişti. Üretimi ABD'ye taşıma konusunda araştırmalarına başlayan şirket, üretim bandındaki ortaklarından Pegatron'dan bu şartları araştırması konusunda bir istek sundu ancak Pegatron, direkt olarak Apple'ın bu talebini geri çevirdi. Aynı zamanda iPhone'ların üretildiği Foxconn da duruma sıcak bakmıyor.

Öte yandan ekonomistler, ekonomik açıdan yerli üretimin Apple'a daha pahalıya mal olacağını ve bu nedenle Apple'ın Trump'ın talebini reddedeceğini söylemişti. Henüz Apple yerli üretime hayır demedi ancak Apple'ın iş ortakları şimdiden Apple'ın yerli üretime geçmesine karşı.