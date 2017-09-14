iPhone X Ekranındaki Çentik Neden Bu Kadar Gereksiz?

Apple 10. yılına özel çıkardığı iPhone X ile performans konusunda kendine hayran bırakacak işler yaptığını bir kez daha ispatladı. Fakat tasarımlar konusundaki tartışmalar haklı sebeplerle bitmiyor. Evet, sorun ekrandaki gereksiz çentik ve yarattığı sorunlar.

Yeni iPhone X’un ön yüzü, uçtan uca ve mükemmel görüntü kalitesine sahip bir ekranla geldi. Ancak Apple, ilk çerçevesiz ekranlı telefonun üreticisi Xiaomi’nin Mi Mix 2 modelinden, Samsung’un Galaxy S8’inden ve LG’nni V30’undan farklı olarak, iPhone X’un üst kısmına bir çentik atıverdi. Ön kamera ve çeşitli sensörlere ayrılan bu alan, gerçekten gerekli değildi. Apple bu hat için başka bir çözüm bulabilir ve çok daha iyi tasarımlarla karşımıza çıkabilirdi.

Haliyle hem sızıntılar sırasında hem de Apple'ın resmi duyurusundan sonra teknoloji medyası bu hareketi topa tuttu. Bazıları "Steve Jobs bunun asla olmasına izin vermezdi" derken bazıları, tam ekranda video görüntülerken çentiğin çıkartacağı sorunlarla alay ettiler.

Mesela Chrome gezintisi sırasında kenarlarda normalde kullanılabilir alanların beyaz şeritlerle kaplandığını görüyoruz:

Hatta diğer yönde yatay olarak kullanırsanız, tarayıcınızın solundaki durum çubuğu çentiğin altına kaçabilir:

Görüntü kalitesine söylenecek söz yok ama oyunlar bu şekilde gözüküyor:

Tamam, Face ID gibi gelişmiş bir özellik için kızılötesi sensörler için bir alan koydunuz, kabul. Hatta ek bir ayarla çentiğin ekranda gözükmemesini sağladığınız (Görüntüden keserek elbette).

Geliştiriciler hemen aşağıdaki gibi çok anlamsız çözümler üretmek zorunda kalabilirler:

Gördüğünüz üzere Apple'ın tasarım seçimi, kalıcı olduğu için çok çirkin sonuçlara neden olabiliyor. Elbette çentiğin kötü olmadığını hatta çok yakıştığını düşünebilirsiniz. Fakat bunu düşünürken kamyon yüküyle para verdiğiniz telefonun ekranından zaman zaman ödün vereceğinizi unutmayın.

Apple’a direkt mesajımız var: Ana ekran özelliklerinize maskeleme uygulamayın. Ekranın alt veya üstüne biraz daha çerçeve ekleyerek bu işi çözebilirdiniz. Ayrıca bu şekilde sunmayı tercih ettiyseniz; video izlerken, oyun oynarken, internette sörf yaparken kullanıcıların ekrandan ödün vermelerini önleyen çözümler üretin. Geliştiriciler iOS için ve özellikle iPhone X için uygulama yazarken bu çıkıntı yüzünden epey zorlanacaklar gibi gözüküyor.

Apple’ın ön panelin tümünü ekran yapmaya yönelik anlayışı ne yazık ki çıtayı ancak bu kadar yükselebiliyor. Apple ve iOS hayralarının bundan sonra ekranlarının bazı bölümlerini kullanmamaya alışmaları gerekiyor.