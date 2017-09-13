Apple’ın iPhone X Etkinliğinde Gördüğümüz 5 Önemli Şey!

Bir Eylül ayı daha geldi ve Apple klasiği bozmadan şehre yeni iPhone’larıyla girdi. Sizin için dün akşam gerçekleşen etkinlikten satır başlarını derledik.

Artık hepimiz sonbahar aylarında Apple’ın kendini hatırlatmak için şov yapmasına alıştık. Bu sene -belki de ilk defa denebilir- yapılan gösterinin içi doluydu ve 3 yeni telefonla birkaç güzel ürün daha duyuruldu. Ancak teknolojinin geleceği, panel sırasında açıklanan diğer şeylerle şekillenecek. Arttırılmış gerçeklik ve bağımsız Apple Watch, dev şirketin sessiz sedasız büyüteceği çocukları gibi.

Gecenin yıldızı, çerçevesiz OLED ekranlı ve 3B yüz tarama teknolojisine sahip iPhone X oldu. Ayrıca geleneksel çizgilere sahip iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı da gördük. Apple TV 4K gölgede kalsa da firmanın prodüksiyon işlerine de el atacağına dair sinyaller verdi ve bir oyun konsolu olabilecek kadar sağlam özelliklere sahipti. Hepsine sırayla değineceğiz.

iPhone X Geldi!

Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu, iPhone X (etkinlikte iPhone 10 olarak telaffuz edildi) sızıntıları haklı çıkardı. 5.8 inçlik uçtan uca süper retina ekran, 2436x1125 piksel çözünülürlük göz kamaştırıyor.

Apple, yüz tanıma özelliğini kullanarak telefon ekranınızın kilidini açmanızı sağlayan Face ID’yi getirdi ve Home tuşunu bu cihazla birlikte tarihe karıştırdı. Yüz tarama sistemi yapay zeka yazılımı sayesinde sizin farklı ortamlardaki ve durumlardaki görüntünüze zamanla uyum sağlıyor. A11 Bionic işlemci çipi cihazın yapay zekayla ilgili bütün işlerini üstleniyor. 12+12 megapiksellik çift kamera donanımı ve ayrıca portre modunu destekleyen bir ön kamera, mükemmel anlar yakalamanızı sağlayacaktır. 999 dolarlık etiket fiyatına sahip cihazın ön siparişle satışı 27 Ekim'de, mağaza satışı ise 3 Kasım'da başlayacak.

Kablosuz şarj konusunda bekleneni gerçekleştirmeyen Apple, iPhone X, Apple Watch Series 3 ve AirPod'ları aynı anda şarj edebileceğiniz bir şarj matı sundu. AirPower adı verilen cihaz her ne kadar kullanışlı olsa da, firmanın kablosuz şarj ile ilgili bütün donanımları sunmasını bekliyorduk.

iPhone 8 ve 8 Plus yerine iPhone 7S ve 7S Plus desek?

Gelelim işleri standartlaştırmayı seven Apple’a: iPhone 8 ve 8 Plus geleneksel tasarım çizgileriyle eleştirilerin odağından kaçamadı. Neredeyse herkes, tıpkı iPhone X gibi çerçevesiz olmasını bekliyordu, olmadı. Bu telefonlar, iPhone 7’nin kablosuz şarj destekli ve A11 işlemcili yeni versiyonları olarak geldiler. Ekran kalitesi, işlemci hızı gibi detaylara söyleyecek bir şey yok ama cihazların adı iPhone 7S olmalıydı.

Gözen kaçan bomba ürün: Keninden SIM kartlı Apple Watch 3!

Apple Watch Series 3, Apple'ın giyilebilir saat serisinin en yeni versiyonu ve büyük bir özellik ile geliyor: Bağımsızlık. Apple cihazın, iPhone'unuzla aynı telefon numarasıyla çalışacağını ve aramalar, mesajları ve müzik akışı gibi şeylerin sorunsuz bir şekilde bütünleşeceğini söylüyor. Bu ürünün, geleceğin telefonları için bir nevi başlangıç modeli olduğunu söyleyebiliriz. Kendinden SIM’li model ilk etapta ülkemize gelmeyecek ancak zaman içerisinde operatörlerle yapılacak anlaşma sonrasında raflarda görebiliriz.

Apple TV 4K. Bir başka deyişle oyun konsolu ve sinema salonu:

Apple’ın Hollywood’un yapımcılık koltuklarından birine oturmak istediğini ve Netflix gibi prodüksiyon işine soyunmaya başladığını biliyoruz. Ürettiği içerikleri izleyiciyle buluşturacağı platformları da unutmuyor. Yeni Apple TV, 4K HD destekli geliyor, izlemek istediğiniz filmlerden ve dizilerden standart HD ücreti alınıyor. Evet, Netflix dizileri ve iTunes içerikleri aynı fiyata 4K izlenebiliyor.

Oyun konusunda da görsel kalite ve oynanış olarak epey yol kat edilmiş durumda. Apple TV içinde gizli bir oyun konsolu olduğunu ve eğer ilerleyen yıllarda üzerine düşülürse, alternatif bir konsola sahip olacağımızı söylemek mümkün.

iOS 11 ve A11 yongasının müthiş uyumu: Arttırılmış Gerçeklik!

Apple’ın akıllı telefon teknolojilerine seyir değiştirecek yeni birlikteliği, mükemmel bir meyve verdi. Elbette bu zamana kadar arttırılmış gerçeklik performansları gördük. Ancak Apple bu iş üzerine gerçekten de yıllardır çalıştığını dün geceki lansmanda ispatladı.

Sadece 3GB RAM ve bir A11 işlemci yongasıyla, oyun ve kamera deneyimleri arşa çıkartılmış. Çevresel etmenlerle etkileşime giren oyunlar, gerçek dünyayı bambaşka bir hale getiriyor. Bu minvalde gerçekliğin gerçekten de arttığını söyleyelim. Bundan sonra çıkacak bütün amiral gemilerinde bu özellik, büyük önem taşıyacak.