Apple’ın, iPhone X Hakkında Söylemediği 8 Şey!

12 Eylül 2017, Apple’ın en tarihi günlerinden biriydi ve şirket iPhone X ile karşımıza çıktı. Ancak sürenin yetersizliğinden midir bilinmez, cihaz hakkında söylenmesi gereken çok şey havada kaldı.

Kabul edelim ki akıllı telefon ve teknoloji tarihi açısından en tarihi tanıtım etkinliklerinden birini geride bıraktık. Apple iPhone 8’deki geleneksel tasarımıyla ve iPhone X’daki kısıtkı renk seçenekleriyle eleştiriledursun yapılan sunumlar sırasında söylenmeyen o kadar çok şey var ki, aslında eleştirilmesi gerekiyor. Bilemiyoruz, belki de firmalar klasik sunum yöntemlerini bir kenara bırakıp daha etkileyici ve açıklayıcı olmaya çalışmalılar.

iPhone X tanıtımından sorumlu yöneticinin veya herhangi birinin lansman sırasında bir kelime bile etmediği bazı konular var. Ancak elbette ki Webtekno burada. İşte sır gibi saklanması gerekmeyen 8 şey:

1. 256 GB iPhone X Tam 1,149 dolar!

iPhone X, elbette önümüzdeki yıl noyunca en çok satan cihazlar arasında yer alacak, ancak Apple bu işten hiç kazanmadığı kadar çok kazanacak. 64 GB’lık modeli 999 dolar (hadi şunu 1000 yapın anlaşalım) olarak etiketlendirilirken, hafıza sorunu çekenler tarihi bir bedel olan 1149 doları ödemek zorundalar. Unumayın: Sadece iki böbreğiniz var :)

2. Hızlı şarjı desteği

Sonunda geldi denilen bir özellik daha. Apple rakiplerinden aylar sonra hızlı şarj desteğini tanıtılan 3 iPhone modelinde de kullanıyor. Ancak bunu hangi sebeple lansman sırasında dile getirmedi, gerçekten anlamak zor. 30 dakika içine %50’si dolan bataryaların iPhone 7’dekilerle aynı olduğunu da belirtmediler. Zaten bunu belirtmek biraz yürek ister ya, neyse.

3. Galileo desteği

Apple konum hizmetleri konusunda gerçekten iyi hizmet veriyor. Bunu neredeyse her yeni modelde değişen uydu tercihlerinden anlayabiliyoruz. iPhone X ve diğer yeni modeller, 2016 sonlarına doğru hizmete başlayan Avrupalı Galileo Uydusu tarafından desteklenen ilk akıllı telefonlar. Kısaca kaybolmanız epey zorlaşacak.

4. Apple yerine biz dürüst olalım: iPhone X’un ekranı, Galaxy Note 8’indekinden daha kötü:

Açıklanan detaylı özelliklere göre iPhone X 635 nits parlaklık değerine sahip. 300 nits sınırının gözler için ideal olarak kabul edildiği bir ortamda bu yarış ne kadar gerekli bilmiyoruz ama Galaxy Note 8, 1240 nits ile şimdiye kadar ki en parlak ekrana sahip.

Üzülme Apple, seneye de giyersin Samsung. Aferin, kör edin hepimizi.

5. Ön kamera iyileştirilmedi, iPhone 7 ile aynı:

Geldik itiraf etmenin yürek istediği bir konuya daha. Herhalde Apple’ın kameralarından sorumlu birim işten atıldı. iPhone X'un TrueDepth kamera sistemi, telefonunuzu güvenli bir şekilde açmak için kullanılan Face ID, Animojiler falan filan… Kamera tüm bunları daha iyi bir şekilde yerine getirmek için çok daha iyisi ile değiştirilebilirdi. iPhone 7’deki ile aynı kamerayı koyup, bunca özelliği vaat etmek biraz makyaj kokuyor.

6. HEIF ve HEVC formatı devrim yaratabilir

Apple yazılım konusunda en az eleştireceğim şirketlerin başında geliyor. Bu işte gerçekten iyi olduklarını itiraf etmeliyim. Yeni iPhone'lar, iOS 11’in bir getirisi olarak hem HEIF (yüksek verimlilikli görüntü formatı) hem de HEVC (yüksek verimlilikli video sıkıştırma) uzantılarını destekliyor. Yani bir fotoğraf ya da video geleneksel formatlara göre çok daha az yer kaplıyor.

7. Bildirim merkezi aynı yerde:

Telefonunuzda tonlarca bildirim canavarı uygulama varsa bilirsiniz ki, yukarıdaki bildirim çubuğu bazen panayır yeri gibi oluyor. iPhone X’un ekranında ve tam da o panayırın ortasında duran ekran çıkıntısı, bildirimleri büyük ihtimalle çok etkileyecek ve her seferinde ekranı kaydırmak zorunda kalacağız. Hepimiz Apple’ın bu işe şık bir çözüm üretebileceğinin farkındadır ama yapmamışlar, mukadderat.

8. Aslında iki farklı iPhone X var!

Farklı ülkelerde bulunan farklı kablosuz bağlantılar için ortak frekans bantlarını yakalamak zor iş. Bu yüzden donanım olarak iki farklı iPhone X üretiliyor. Amaç, cihazın iletişim kopuklukları yaşamadan her yerde aynı şekilde kullanılabilmesini sağlamak. Fakat firmanın hangi modem markasını tercih ettiği bilinmiyor.