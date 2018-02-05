iPhone X Kullanıcıları Çağrıları Yanıtlayamamaktan Şikayetçi

Bazı iPhone X kullanıcıları, gelen çağrılarda ekranın uyanmaması nedeni ile çağrıyı yanıtlayamamaktan şikayet ediyorlar. Apple şikayetleri doğruladı ve sorun üzerinde çalıştığını belirtti.

Apple’ın iPhone’ların 10. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefonu iPhone X’un başı dertten kurtulmuyor. Bazı iPhone X kullanıcılarının iddiasına göre herhangi bir kişi tarafından arandıklarında ekranın uyanması 10 saniye kadar sürebiliyor. Bu da iPhone X kullanıcılarının çoğu zaman aramaları yanıtlayamamasına neden oluyor.

Şikayetlere göre iPhone X kullanıcıları, herhangi bir kişi tarafından sesli görüşme talebiyle arandıklarında telefon çalmaya başlıyor. Fakat cihaz ekranı, telefon çalmaya başladıktan 10 saniye kadar sonra açılıyor ve ekran kapalı olduğu için bu süre içinde kullanıcılar ‘kabul et’ ya da ‘reddet’ butonlarını kullanamıyorlar.

Üstelik iPhone X kullanıcılarının tek şikayeti geç uyanan ekran da değil. Bazı kullanıcıların iddiasına göre cihazın yakınlık sensörü de görüşmeler sırasında tam olarak düzgün çalışmıyor. Apple mevcut sorunu doğruladı ve üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ne yazık ki şu an için sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğu bilinmiyor.

Apple, sorunu yaşayan bazı kullanıcıların cihazlarını farklı bir iPhone X ile değiştirdi. Fakat kullanıcılar sorunun devam ettiğini bildirdiler. Bu da sorunun yazılım kaynaklı olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Eğer sorun gerçekten yazılım kaynaklıysa, Apple’ın bir çözüm oluşturup kullanıcılara sunması bir miktar süre alabilir.