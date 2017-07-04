Apple’ın İşi Gücü Güvenlik: Güle Güle Parmak İzi Okuyucu!

Teknoloji devi, başta iPhone 8 olmak üzere yeni cihazları için parmak izi okuyuculu güvenlik sistemi olan Touch ID yerine, geliştirilmiş yüz tanıma teknolojisi kullanacak.

iPhone 8’in resmi duyurusuna yaklaştıkça çıkan her söylentinin doğru olma ihtimali de fazlalaşıyor. Buna bir de ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo’nun söylemleri eklenince, bırakın meraklıları, rakip firmalar bile pür dikkat olurlar. Dün iPhone 8 ile ilgili bir rapor yayımlayan Kuo, Apple’ın yeni nesil güvenlik sistemlerini de anlattı. Kuo’ya göre Touch ID’nin yerini, bir banka ödemesi yapabilecek kadar gelişmiş ve güvenli olan yüz tanıma sistemi alacak.

Apple'ın söz konusu yeni yüz tanıma motoru, ön kameraya yerleştirilen ve varlığı kesinleşmiş olan 3D sensör ile çalışıyor ve Bloomberg’in kaynaklarına göre sistem, içerisinde bir de retina tarama özelliği bulunuyor. Geliştirilen yeni nesil güvenlik önlemi ise sadece bir kaç milisaniye sürede ekran kilidi açabiliyor. Bir parmak izi okuyucudan daha detaylı bir inceleme yapması ise 3D yüz tanıma sistemini daha güvenli yapıyor.

Samsung, iris tarayıcı yerleştirdiği Galaxy S8’de güvenlik konusunda kusurlu olduğunu ispatladı. Bilgisayar korsanları, iris tarayıcı engelini zorlanmadan geçmeyi başardılar. Apple’ın rekabette bir adım öne geçmek için çalışmayı sürdürdüğünü söylemek mümkün. Bloomberg, bu özelliğin hala test edildiğini dile getiriyor. Özellikle iPhone 8’in bir Touch ID yerine 3D yüz tanıma ile geleceği konusu muallaktayken, sonraki cihazlar için değişime kesin gözüyle bakılıyor.

Touch ID'nin yeni iPhone söylentileri başladığından beri ekrana gömülü şekilde geleceği söylendi. Sonra çıkan birkaç yalanlama ise Apple’ın ekrana sensör yerleştirmek konusunda yaşadığı zorluklar sebebiyle ertelediği ortaya atıldı. Şimdi de dünyaca ünlü bir Apple analisti, parmak izi okuyucusu ile vedalaşmamızı istiyor. İyice çorbaya dönen meseleye çözüm getirecek tek şey sanıyorum ki iPhone 8'in resmi duyurusu olacak.