AirPods İçin Hiç Beklenmedik Memnuniyet Oranı!

Teknoloji devi Apple'ın kabosuz kulaklıklığı AirPods, rakiplerine göre yüksek fiyatının her kuruşunun hakkını veriyor gibi gözüküyor. Yapılan anketler, cihaza yönelik memnuniyet oranını ortaya çıkardı.

Bağımsız araştırma şirketi Experian ve Creative Strategies tarafından yapılan yeni ankete göre AirPods'u satın alan Apple müşterileri, kablosuz kulaklıklardan fazlasıyla memnun. Ankete 942 AirPods sahibi katıldı. Ankete katılanların yüzde 82'i çok memnun olduklarını belirtirken, yüzde 16'sı ise yalnızca memnun olduklarını belirtti. Böylece yüzde 98'lik bir memnuniyet oranı ortaya çıktı.

AirPods, böylelikle en yüksek memnuniyet oranına sahip Apple ürünü unvanına da hak kazandı. Experian ve Creative Strategies'in araştırmalarına göre iPad, 2010 yılında yüzde 92'lik, Apple Watch ise 2015 yılında yüzde 97'lik memnuniyet oranı yakalamıştı. Araştırma şirketi, kullanıcılara “ürünü başkalarına da tavsiye eder misiniz?” sorusuna ezici bir çoğunlukla “evet” yanıtını verdi.

Apple AirPods'un en beğenilen noktaları ise sırasıyla şu şekilde biçimlendi

Şarj Süresi: 98/100

Tasarım: 97/100

iPhone ile Arasındaki Bluetooth Uyumu: 97/100

Pil Ömrü: 95/100

Rahat Kullanım: 95/100

Kulak Sağlığına Verilen Önem: 93/100

Apple AirPods'un en çok eleştirilen noktası ise Fit tarzı uygulamalarla “her nedense” pek iyi anlaşamaması oldu.