AirPods İçin Hiç Beklenmedik Memnuniyet Oranı!

Bağımsız araştırma şirketi Experian ve Creative Strategies tarafından yapılan yeni ankete göre AirPods'u satın alan Apple müşterileri, kablosuz kulaklıklardan fazlasıyla memnun. Ankete 942 AirPods sahibi katıldı. Ankete katılanların yüzde 82'i çok memnun olduklarını belirtirken, yüzde 16'sı ise yalnızca memnun olduklarını belirtti. Böylece yüzde 98'lik bir memnuniyet oranı ortaya çıktı.
AirPods, böylelikle en yüksek memnuniyet oranına sahip Apple ürünü unvanına da hak kazandı. Experian ve Creative Strategies'in araştırmalarına göre iPad, 2010 yılında yüzde 92'lik, Apple Watch ise 2015 yılında yüzde 97'lik memnuniyet oranı yakalamıştı. Araştırma şirketi, kullanıcılara “ürünü başkalarına da tavsiye eder misiniz?” sorusuna ezici bir çoğunlukla “evet” yanıtını verdi.
Apple AirPods'un en beğenilen noktaları ise sırasıyla şu şekilde biçimlendi
- Şarj Süresi: 98/100
- Tasarım: 97/100
- iPhone ile Arasındaki Bluetooth Uyumu: 97/100
- Pil Ömrü: 95/100
- Rahat Kullanım: 95/100
- Kulak Sağlığına Verilen Önem: 93/100
Apple AirPods'un en çok eleştirilen noktası ise Fit tarzı uygulamalarla “her nedense” pek iyi anlaşamaması oldu.