Apple'ın "Kablosuz Şarj Özelliği" Niye Gündemde?

Şu anda dünyanın en büyük telefon üreticisi konumunda olan Apple, iPhone 8'de kullanacağı rivayet edilen "Kablosuz Şarj" mimarisi ile gündemde. Oysa ki Android temelli cihazlar birçok kez bu teknolojiden faydalandı.

Önümüzdeki haftalarda kablosuz şarj hakkında çok şey duyacağız zira Apple, kablosuz şarj etme üniteleri için tek bir standart geliştirmeyi hedefleyen Wireless Power Consortium'a katıldı.

Ancak söz konsu ürün bile WPC tarafından denetlenen Qi standardına uymuyor ve modanın karşısında duruyor. Bu süreçte telefon endüstrisinin geri kalanı, Apple'a karşı duruyor..

Kablosuz şarj etme yapısı hiç de yeni değil. Farklı biçimlerde ve kablosuz şarjı destekleyen ürünler 2011'de ortaya çıktı. Android'i destekleyen ilk ürün, Nexus 4'tü ve 6P'ye kadar her Nexus cihazı desteklemişti. Ardından, Galaxy S serisi, 2015 yılında Galaxy S6 ile donanımı desteklemeye başladı.

Kısacası Android telefonlar, uzun süredir kablosuz şarjı destekliyor. Google, kablosuz şarj cihazı kullanıyordu.. Metal kaplı Pixel ve Pixel XL, önceki modelleri Nexus 6P ve 5X'in aksine bu özelliğe sahip değildi. Her nedense Google, geri adım atmayı tercih etti.

Bir noktada, en üst düzeyde kolaylık olması gerekiyor. Diğer bir bir noktada ise cihazın bir yere yerleştirilmesi için doğal bir yol olan bir ünite kullanılıyor. USB 3.0 ve VOOC gibi ultra hızlı şarj standartlarının ışığında, kablosuz şarj mimarisinin miyadını dolduruyor. Çok daha uygun maliyetli USB-C standardının çoğalması dengeleri değiştiriyor.

Ayrıca, hakimiyetine ve "zafer" algısına rağmen, Qi'nin kasabadaki tek kablosuz şarj oyunu Apple'ınki değil. 2015 yılında, Power Matters Alliance, AT & T, Samsung ve Starbucks'un üyesi olduğu AirFuel'i içeren bir ittifak, birkaç yıl önde kuruldu. Rezonansa dayalı kablosuz şarj ile deneme yapılıyor olsa da Apple cihazlar "özgürlük" olarak düşünülen fikirlere pek de açık değil.