Apple’ın geliştiriciler konferansı için çektiği reklam filmi olay oldu: Apple yoksa hayat yok!

Apple tüm yılın en yoğun çalışma dönemlerinden birisini geçiriyor. WWDC 2017 konferansıyla dünya çapındaki geliştiricileri kalbimde ağırlarken, etkinliğe katılamayan geliştiricileri de unutmuyor. Bu seneki konferansın reklamında firmanın tüm dünyaya bir mesajı var: Apple yoksa hayat yok, iOS uygulamaları oluşturmaya devam edin!

Aslında videoyu izlemeden önce biraz içeriğinden bahsetmek daha doğru olacak. Her ne kadar Apple vermek istediği mesaj için eğlenceli bir dil kullansa da, dijital dünyaya olan bağımlılığımızı gösteren kara mizah unsurlarını da eklemiş, elbette kendi lehine çevirerek.

Apple’da çalışmaya başlayan yeni bir mühendisin büyük bir hevesle düzenlediği masası, firmanın Steve Server’larında bulunuyor. Bu esnada prizlerden birini kendi şarj cihazı için çeken acemi mühendis, Apple’ın en önemli bilgi merkezlerinden birini devre dışı bırakıyor. Dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcıları ise cihazlara erişimini kaybedince resmen kıyamet kopuyor ve tüm insanlık Ortaçağ’a geri dönüyor: Gerçek çiftlikte FarmVille 2, vitrinde Tinder, ameliyat masasında Face Swap, korsan iTunes tüccarları ve yolunu kaybeden insanlar…

Apple’ın yayınladığı ‘eğlenceli’ videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: