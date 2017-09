iPhone'larda Kullanabileceğiniz 12 Alternatif Uygulama

Apple her yeni cihaz ve her yeni iOS güncellemesinde, gündelik kullanıma uygun ara uygulamalar geliştiriyor. Biz de bu ara uygulamalara alternatif olarak kullanabileceğiniz 12 uygulamayı sizin için listeledik.

Her akıllı cihaz üreticisi gibi Apple da iPhone ve iPad'leri için günlük veya profesyonel hayatta faydalı olabilecek her türlü ara uygulamayı, her yeni çıkan modelde ve güncellemede geliştirdi. Bunlardan bir çoğu kullanıcıları cezbeden ve hatta markaya bağlayan uygulamalar olmasına rağmen, çoğu zaman ya çok fazla iyi olmuyor ya da daha iyileri App Store içerisinde ücretsiz olarak var olabiliyor. Biz de bu yüzden sizin için Apple'ın uygulamalarına alternatif olabilecek 12 uygulamayı listeledik.

Mail yerine Email'i kullanabilirsiniz

Apple'ın iPhone için geliştirdiği mail özelliği, çoğu zaman ihtiyaçları oldukça karşılıyor. Gelen e-postalarınızı isteğinize göre otomatik olarak sınıflandırma özelliğine sahip olan Email, aynı zamanda hız anlamında fena olmayan bir uygulama.

Calendar yerine Google Takvim

Android kullanıcılarının zaten sahip olduğu Google Calendar ya da Google Takvim uygulaması, Apple'ın kendi takvim uygulamasına göre daha kompakt bir tasarım sunuyor. Ayrıca Facebook, Google ve Youtube ile uyumlu çalışabiliyor olması da cabası.

Notlar yerine Evernote

Evernote'u sadece iOS kullanıcılarına değil Android kullanıcılarına da öneriyoruz. Öncelikle Evernote resim, video, pdf gibi birçok formattaki medya ürünüyle birlikte not almanızı sağlayan bir uygulama. Notlarınıza hatırlatıcı kurabileceğiniz gibi aralarında arama yapmanızı sağlayan bir arayüze de sahip. Hatta birden çok platformda çalışabilme özelliğiyle, diğer cihazlarınızla da kullanıp birbirleriyle senkronize etmeniz mümkün.

Haritalar yerine Google Haritalar

Yine Android kullanıcılarının zaten iyi bildiği uygulamalardan birindeyiz. Apple'ın harita uygulamasında dünden bugüne çok şey değişti ve güzelleşti. Ancak hala Google Haritalar'ın daha güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de trafik bilgisini ve anlık diğer bilgileri dünyanın 4 bir tarafındaki Android kullanıcılarından öğrenen bir ana makinaya sahip bir navigasyon varken, hala resmi kaynaklardan bilgi alan Haritalar kimi zaman yetersiz kalabiliyor.

Apple Music yerine Spotify

İki programın da aylık üyelik ücretleri neredeyse aynı. İki programın da içerisinde dev bir müzik arşivi var. Ancak Spotify tam bir müzik canavarı. Öncelikle uygulama birden çok platformda senkronize bir biçimde çalışıyor. Yani ses sisteminize bağlı Windows bilgisayarınız odanızdayken siz mutfaktan müzik açabiliyorsunuz ve cihazların işletim sistemi farklılığı sorun olmuyor bile. Ayrıca Spotify'ın müzik listeleme özelliği Apple müziğe göre daha kolay ve daha çok seçeneğe sahip.

Safari yerine Google Chrome

Google Chrome bir süredir çok fazla ram tükettiğinden dolayı işin bilgisayar kısmında çok eleştirilen bir tarayıcı. Ancak zamanla bu sorunları düzeltmeye başladılar. Ama işin iOS kısmında hiç bir zaman sorun olmadı. Safari yerine Google Chrome'u kullanmak, bir kere cihazlar arası senkronizasyon özelliğiyle her zaman daha mantıklı. Yani tek bir hesapla tüm cihazlarınızdaki Google Chrome'lara giriş yapın ve Chrome sizin bilgisayarınızdaki sık kullanılanlarınızı, tarayıcı geçmişinizi hatırlasın.

Pages yerine Microsoft Word

Microsoft Word senelerdir hayatımızda olan bir yazı yazma programı. Her ne kadar Pages size fena olmayan bir deneyim sunsa da, Microsoft Word'un iOS uygulamasında diğer platformlarda nasıl gözükeceğinden korkmadan yazılarınızı düzenleyebilir, boyutuna göre kullanıma çok elverişli bir arayüzle mobil cihazınızı bir çalışma mekanı haline getirebilirsiniz.

Health yerine MyFitnessPal

Apple'ın Health uygulaması Apple'a uyumlu bir takım cihazı satın aldığınızda çok işe yarayan bir program. Ancak MyFitnessPal adım saymanın, yaktığınız kaloriyi hesaplamanızın yanı sıra hem bir diyet hatırlatıcısı, hem spor programınızı yapabildiğiniz hem de içerisinde topladığı verilerle spor programınızın ne kadarını tamamladığınızı takip etmenizi sağlıyor. Apple ile uyumlu giyilebilir teknolojilerle de çalışan uygulama, aynı zamanda yakında başarılarınızı sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir arayüze de sahip olacak.

KeyNote yerine Powerpoint

Keynote yapısı gereği kompakt bir sunu yapma programı. En fazla içerisindeki birkaç animasyonla küçük geliştirmeler yapabileceğiniz bir uygulama. Powerpoint ise sunularınızı hangi platformda çalışıp çalışmadığından korkmadan yapabileceğiniz bir uygulama. Ayrıca hali hazırda yaptığınız sunumları, bir projeksyona bağladığınızda eş zamanlı olarak üzerinde çizim yapmanıza da olanak veriyor.

iTunes U yerine Khan Academy

Bu sefer kompaktlığıyla öveceğimiz tarafta iTunes U var. Tasarımı kolay ve kolay kullanılır bir uygulama. Ancak tek bir sorunu var; o da bazı konuları araştırırken nereden başlayacağınızı bilemediğinizde uygulama size fazla yardımcı olamıyor. Khan Academy ise araştırma yapmak isteyenler için tam bir cennet. Birçok konuda ders konusunu içinde barındırması bir kenara, aynı zamanda içerisindeki konu ağaçlarıyla da bir konuyu öğrenmek isterseniz nereden araştırmaya başlayacağınız hiç sorun olmuyor.

Numbers yerine Microsoft Excel

Numbers size sınırlı seviyede sıralama ve matematiksel hesap yapma imkanı sağlıyor. Ancak Excel bundan daha fazlası. Öncelikle birden çok platformda çalıştığı zaten malum. Bir de üzerine özel klavyesiyle birlikte geliyor. Bu sayede içerisinde yapacağınız işlemlerde inanılmaz bir kolaylık sağlıyor.

Stocks yerine Stocks Tracker

Borsa ile ne kadar ilgilisiniz bilmiyoruz. Ancak Apple'ın geç güncellenen Stocks uygulaması bir süredir bu konuyla ilgili kişileri oldukça rahatsız ediyor. Öncelikle Stocks Tracker üzerinde yapılan güncellemeler Apple'ın Stocks'una göre çok daha sık. Uygulama üzerinde belirli borsa ve piyasalar üzerine alarmlar kurabiliyorsunuz. Ayrıca bir çok para biriminin (bitcoin bile dahil) anlık kurlarını görmenizi de sağlıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın kendi uygulamalarına alternatif olarak siz hangi uygulamaları önerirsiniz?