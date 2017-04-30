Apple'ın Kendini Sürebilen Araç Deneyi Kameralara Yakalandı

Apple, her ne kadar otonom araç dünyasına rakiplerinden geç yatırım yapmaya başlamış olsa da, el attığı tüm teknolojilerde olduğu gibi bu teknolojide de iddialı gözüküyor.

Apple, bir Lexus RX450h SUV(Toyota'nın premium markası Lexus, Apple'ın stratejik ortaklarından biri) ile geliştirdiği otonom teknolojileri test ediyor.

Bir Bloomberg muhabiri, Apple'In Silikon vadisindeki tesislerinden birinin yakınlarında test edilen aracı fotoğraflamayı başardı. Söz konusu SUV, Google'ın test amaçlı kullandığı Waymo ile büyük benzerlikler gösteriyor.

Apple'ın objektiflere yakalanan otonom projesi

Lexus RX450h SUV; Apple tarafından optik kameralar, çeşitli sensörler ve radar sistemleri ile donatılmış. Araçta son derece gelişmiş bir LIDAR sistemi olduğu da varsayılıyor. LIDAR, lazer teknolojisi kullanarak bir nesnenin uzaklığını ve türünü saptayan bir yapı. Radarın aksine LIDAR'da radyo dalgalarından değil ışıktan yararlanıyor. Apple, kendi kendini sürebilen otomobillerinde hem radarı hem de LIDAR'ı aynı anda kullanacak.

Apple, Uber veya Waymo'ya(eskiden Google'a bağlı olan, şu anda ise bağımsız bir şirket) kıyasla, otonom araç dünyasına geç adım attı. Apple'ın otonom araç projesi henüz tamamlanmamış olabilir ama her şey netleştiğinde etkileyici bir proje haline geleceğinden eminiz.