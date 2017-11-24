Yeni iPhone Patenti Galaxy X'in İzinden Gidiyor

Patentin içeriği, bükülebilir bir telefon modeli üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bu itibarla Apple'ın da tıpkı Samsung gibi bükülebilir ekranlı bir model üzerinde çalıştığına dair bazı yorumlar yapılıyor.

Samsung ve Apple arasındaki rekabet, Galaxy X ile iPhone X’in yeni çıkaracağı söylenen modelle birlikte iyiden iyiye kızışacağa benziyor. Her iki teknoloji firması da devrimsel özelliklere sahip tasarımlara imza atarak, yeni nesil akıllı telefonlarda liderlik sultalarını devam ettiriyorlar.

Techradar’ın haberine göre Amerikan Patent ve Ticari Marka Kurumu (USPTO)’da yeni bir patent keşfedildi. Otaya çıkan patent, Cupertino’da bulunan firmanın ‘esnek ekranlı’ bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Haberde Apple’ın esnek ekran yapmak için sıvı metal kullanacağı iddiasında bulunuluyor zira Apple bu materyaller üzerinde bir süredir olağan dışı haklara sahip.

Bir başka kaynak ise iPhone X’un halefi olması beklenen cihaz ekranının birbirine doğru bükülebilecek tarzda, ya da arka yüzleri karşı karşıya gelecek şekilde bükülebilir olarak tasarlanabileceği iddiasında bulunuyor. Söz konusu yeni tasarım için Apple, micro-LED ekran kullanımı yoluna gidebilir. Aynı zamanda Apple’ın ekran yapımında LG ile de birlikte çalıştığı rivayetleri mevcut.

Samsung’un bükülebilir telefonuna dair bir patent (Galaxy X olacağı söylenen model) başvurusu da Hollandalı yayıncı ‘Galaxy Club’ tarafından birkaç hafta önce sızdırılmıştı. Bu sızıntıya göre Asya’nın teknoloji devi, çift bükülebilir ekran tarzında bir fikir üzerinde yoğunlaşıyor.

Samsung’un bükülebilir telefonu, Apple’ın esnek ekranlı modeline oranla birkaç adım önde görünüyor. Güney Kore’li telefon üreticisi, özellikle yazılım bazında ekranların çalışma sistemine dair halihazırda bazı adımlar atmış durumda.