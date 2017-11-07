“Kilidi Açmak İçin Kaydırın” Davasında Samsung’a Ağır Darbe!

Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarının aşina olduğu ve iOS’un ilk karakteristik özelliklerinden olan ekran kilidi yazılımı, Apple’ın Samsung’a açtığı patent davası ile tarihe geçti. ABD Yüksek Mahkemesi, Samsung’un ceza itirazını reddetti.

Applei ilk iOS sürümlerinde ve ilk mobil cihazlarında “Slide to Unlock” söyleminin yer aldığı pratik bir ekran kilidi arayüzü kullanmıştı. Ardından Samsung, “Kilidi Açmak İçin Kaydırın” anlamına gelen özelliğin benzerini kendi cihazlarında kullanınca Apple, Güney Koreli firmaya patent davası açmış, duruşmalar başlamıştı.

Samsung geçtiğimiz aylarda Apple’ın iddialarına itiraz ederek davanın düşürülmesi talebiyle ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvuru yaptı. 6 Kasım’da açıklanan kararla birlikte Samsung’un itirazı reddedildi. Hatta bu karar Samsung’a pahalıya mal olacakmış gibi duruyor.

İki şirket arasındaki patent davaları aslında Samsung’un Apple’a 119.6 milyon dolar tazminat ödediği 2014 yılına kadar dayanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, bu karara yaptığı itirazları sürdürse de, pazartesi günü verilen son karar davanın seyrini belirleyecek nitelikte.

Söz konusu ekran kilidi özelliği birçok telefon kullanıcısının aşina olduğu bir arayüz olsa da mahkeme, Apple’ın yazılımından kopyalanma ihtimali olan diğer patentlere de odaklanmış durumda. Konu hakkında dünden bu yana Samsung ya da Apple tarafından yapılmış resmi bir açıklama da bulunmuyor.

Yüksek Mahkeme’nin ABD’deki hukuk sisteminde alt mahkeme davalarına etkisi büyüktür. Bu nedenle Samsung adına verilen reddi itiraz kararı da gidişat açısından oldukça belirleyici bir nitelik taşıyor. Diğer yandan Apple artık mobil cihazlarında “Slide to Unlock” arayüzünü kullanmıyor. Bunun yerine Touch ID parmak izi kilidi ve iPhone X ile gelen Face ID adındaki yüz tanıma teknolojisi var.

Ancak Apple’ın bu özelliği kullanmayı bırakmış olması hukuki otoriteleri ilgilendirmiyor. Çünkü dava açıldığı sırada söz konusu özellik kullanımdaydı ve hukukun temel ilkelerine göre davalar, açıldıkları dönemin cezai yaptırımlarına göre sonuçlanırlar. (istisnalar olmadıkça).

Milyon dolarlık hatta milyar dolarlık paraların döndüğü teknoloji davalarında Apple ve Samsung başı çekerken, bu iki şirket istedikleri zaman ortak işler de yapabiliyor. En yakın örnek iPhone X’un yüksek çözünürlüklü ekranı. Bu ekran teknolojisini Samsung üretip Apple’a satıyor.