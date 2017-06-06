Dünya çapındaki geliştiriciler konferansı WWDC 2017’de iOS 11’i görücüye çıkaran Apple gelecek yeniliklerden bahsetti, ancak iki saati aşan açılış oturumu sırasında sahnede anlatılmayan yenilikler de vardı.

iOS 11, kuşkusuz Apple’ın tüm mobil cihazları için bir devrim niteliğinde. Her yıl düzenlenen geliştiriciler konferansının bu seneki ayağında açılış oturumu iki saatlik süreyi aştı ve bu sırada bütün iOS 11 özelliklerinden bahsetmek imkansızdı. Elbette bütün kullanıcıların 2017 son baharında kavuşacakları özellikleri bilmeye hakları var.

WWDC 2017 açılış oturumunda gözden kaçan iOS 11 özellikleri:

Siri’ye yazı yazabileceksiniz:

Dijital asistanlar, kullanıcılara yardımcı oldukları kadar sinir bozucu özellikler de sunarlar. Bunlardan birisi Siri’ye klavyeyle yazı yazamamaktı. Apple nihayet iOS 11 ile Siri’ye ses dışında etkileşim kurabileceğimiz özelliği getirdi. Artık sorularınızı ve isteklerinizi yazılı olarak iletmek mümkün olacak.

QR Kod Desteği:

Aslında QR kodlar istenilen ilgiyi uyandırmadı. Çünkü mobil platformlarda ilgili kodları okumak için üçüncü pati uygulamalara ihtiyaç duyuyoruz ve bu, kullanıcılar için büyük bir külfete dönüşüyor. Apple, iOS 11 ile ana kamera uygulamasına QR kod okuyucu eklentisini getiriyor. Artık yılda bir iki defa da olsa kullanmak istediğiniz QR kodlar için farklı bir uygulama indirmek zorunda kalmayacaksınız.

Tek Elle Kullanım:

Apple aslında geliştiricilerin iOS 8’den itibaren üçüncü parti klavye uygulamaları sunmasına izin veriyordu. O zamandan bu yana, sevilen bütün uygulamaların özelliklerini kendi klavyesinde toparlamaya başladı. iOS 11 ile yeni gelen özellik sayesinde, tek elle metin yazmak artık daha kolay olacak. Ayrıca Apple Haritalar, tek elle yakınlaştırma özelliğine kavuşacak.

Ekran Kaydı:

Apple, dişli rakibi Samsung’un son birkaç Galaxy modeline getirdiği ekran kaydetme özelliklerini iOS 11 ile getiriyor. Ekranınızdaki görüntüleri kaydetmek, onlardan GIF oluşturmak için başka bir uygulamaya ihtiyacınız kalmayacak.

Ekran Görüntüsünü özelleştirme:

iOS 11 ile aldığınız ekran görüntülerini kırmak veya düzenlemek için eskisi gibi kamera rulosuna gitmek zorunda değilsiniz. Ekrandaki görüntüyü yakaladıktan hemen sonra onu düzenleyebilir ve hızlıca paylaşabilirsiniz.

Safari’ye 3D sekmeler:

Apple’ın öncülük ettiği kullanışlı özelliklerden birisi de 3D dokunma özelliğidir. Uygulama üzerine basılı tuttuğunuzda ilgili seçenekleri görmek her zaman sevildi. iOS 11 ile bu özellik artık internet tarayıcısı Safari’nin sekmelerine de geliyor.

Diğer 3D Dokunma özellikleri:

Hazır 3D özelliğinden bahsetmişken, iOS 11’de bu özellik cihazın bütün arayüzüne yayılacakmış gibi gözüküyor. Hatta bir yazı içindeki herhangi bir kelimeyi seçili hale getirmek ve ilgili seçenekleri 3D kutucukta görmek bile mümkün oluyor. Elbette mesajlarınız içindeki URL’ler de bu özellikten nasibini alacak.

Bu özellikler dışında göze çarpan yenilikler şu şekilde: İngilizce dışındaki dil desteklerinde geliştirme ve iyileştirmeler, gelişmiş şifre yönetimi seçenekleri.

Önümüzdeki 1 hafta boyunca birçok özelliğin daha da detaylandırılmasını bekliyoruz. Apple’ın cebimize, kolumuza ve çantamıza getirdiği yeniklerden haberdar olmak için takipte kalın. :)