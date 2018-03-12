Siri’yi İçin Kullanıcılara Çok Fazla Soru Soruluyor

Apple’ın geliştirmeye devam ettiği asistan uygulaması Siri'nin kurucu ortağı Norman Winarsky, kullanıcılara çok fazla soru sorduklarını söyledi.

Google’ın sahip olduğu Google Asistan ve Amazon’un Alexa’sı günümüzde en iyi iki asistan uygulaması olarak kabul ediliyor. Apple ise sahip olduğu Siri asistanını geliştirerek pazarda söz sahibi olmayı amaçlıyor. Siri'nin kurucu ortağı Norman Winarsky, Apple’ın beklentilerini karşılamak için kullanıcılara çok fazla soru sormak zorunda kaldıklarından yakındı.

Apple 8 Nisan 2010'da Siri'yi satın almadan önce Winarsky ve ekibi, sanal asistanı seyahat ve eğlence konularında geliştiriyorlardı. Örnek vermek gerekirse, asistan havaalanına geldiğinizde iptal edilen uçuşunuz hakkında zaten bilgi sahibi olacaktı ve telefonunuzu cebinizden çektiğinizde sizi hedefinize ulaştırmanın başka bir yolunu bulacaktı. Daha sonra Siri bu alanda mükemmelleşince plan yeteneklerini yavaş yavaş genişletecekti.

Ancak Apple bu uygulamayı satın aldıktan sonra alarmlar, zamanlayıcılar, hava durumu raporu ve mekanlarla ilgili soruların yanıtlanmasına yardımcı olmak gibi şeylerle de ilgilenmeye başladı. Kısaca Siri iOS kullanıcılarının yaşamlarının her alanında yardımcı olmaya başladı. Bu kadar çok işlemi aynı anda yürütmeye çalıştığı için Siri oldukça sık soru sormak zorunda kalıyor. Norman Winarsky’e göre Apple, bir milyar insanla uğraşan bir firma olduğu için asla elde edemeyeceği bir mükemmeliyet peşinde koşuyor.