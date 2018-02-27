Dünyanın en değerli şirketi ünvanına sahip olan Apple’ın kurucularından, Steve Jobs’ın yol arkadaşı Steve Wozniak’dan Bitcoin itirafları gelmeye devam ediyor. Son aylarda artan Bitcoin dolandırıcılığı vakalarından birisi de Wozniak’ın başına gelmiş.

Bitcoin piyasasına hakim olduğunu düşündüğümüz, zaten uzun yıllardır teknoloji sektörüne patronluk yapan isimler var. Bu isimler, görevleri gereği bazı atılımları toplumlardan önce duyuyorlar veya bizzat kendileri yeni bir atılım yapıyorlar. Steve Wozniak, uzun zamandır Bitcoin’in iniş ve çıkışlarına neden olan ve “balina” diye tabir ettiğimiz yatırımcılardan birisi olarak düşünülüyordu.

Bitcoin’e ve diğer kripto paralara ilgi arttıkça, insanlar bilgi edinmeden yüklü miktarda paralarla bu işe girdikleri için dolandırıcılık vakaları da artıyor. Steve Wozniak ise Hindistan’daki bir ekonomi gazetesine verdiği demeçte, Bitcoin dolandırıcılığı yüzünden 7 Bitcoin’inin çalındığını belirtti.

Wox dolandırılması ise eski bir taktikle mümkün olmuş: Çalınmış bir kredi kartı numarası. Kendi kredi kartıyla 7 Bitcoin almak isteyen Woz, ödemeyi yaptıktan sonra bakiyesindeki Bitcoinleri göremeyince bir dolandırıcılığa kurban gittiğini anlamış.

Tahmini net serveti 100 milyon doların üzerinde olan Steve Wozniak’ın zaten bu hayatta endişelenecek pek bir şeyi yok. Ancak söz konusu “dolandırıldım” açıklaması, Bitcoin pazarındaki balina yatırımcılardan birisi olduğu algısını zayıflatmak için yapılmış olabilir. En nihayetinde Bitcoin herkesin anonim şekilde işlem yapabildiği bir platform.

Bitcoin pazarı her geçen gün, bu işe bilgi sahibi olmadan girenler için tehlikeli bir hale geliyor. Bilgisayar korsanları, kötücül yazılımlarla insanların ruhları bile duymadan, kredi artı veya kripto para cüzdanı bilgilerini sızdırabiliyor. Bu tarz girişimlerden korunmanın formülü güvenilir kaynaktan alınan bilgilerle, güvenilir borsa kuruluşlarında yatırım yapmak.