Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, 700 dolardayken satın aldığı tüm Bitcoin’leri sattığını açıkladı.

Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, geçen hafta İsveç Stockholm’da bulunan Nordic Business Forum’da kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Burada pek çok soruyu yanıtlayan ünlü teknoloji ikonu, 2017’nin en ünlü konularından olan Bitcoin’ler konusunda açıklama yaptı. Wozniak, geçen yaz tanesi 700 dolardan satın aldığı tüm Bitcoin’lerini sattığını açıkladı.

2017’nin sonlarına doğru iyiden iyiye çıldırıp 20 bin dolara kadar yüklesen Bitcoin, Wozniak’a çok ciddi miktarda para kazandırdı. Uzun zamandır bu kripto paranın peşinde olduğunu söyleyen Wozniak, elindeki tüm Bitcoin’leri nakite çevirdiğini açıkladı. “Hayatımda böyle bir akımın parçası olmak istemiyorum” diyen Apple’ın efsane ismi, “Sürekli Bitcoin’i izleyen ve sayılarını takip eden insanlardan biri olmak istemiyorum” diyerek Bitcoin ve diğer kripto paraların çok kafa yorucu bir şey olduğunu açıkladı.

“Mutluluğumun en önemli parçası endişeli olmamam. Bu yüzden hepsini sattım” diyerek kripto para piyasasından çekildiğini açıkladı. Wozniak’ın ne kadar Bitcoin’i vardı ve bunu kaç bin dolardayken sattı bilmiyorum, ancak her halükarda çok büyük bir kar elde etmiş gibi gözüküyor.

Peki, sizce kripto para piyasası ne yöne gidiyor? Bitcoin o eski şaşalı günlerine dönebilecek mi? Yoksa bu işin sonunda daha büyük düşüşler mi göreceğiz? Yorumlarınızı bekliyorum.