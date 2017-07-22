Apple'ın Başarılı Olmasının Nedeni, Yüksek Fiyatlı Cihazları

Apple'ın kurucu ortağı olan Steve Wozniak'a göre Apple'ın bu kadar başarılı olmasındaki en büyük etken, izlediği yüksek fiyat politikası. Çünkü bu politika, düşük bir risk içeriyor.

Steve Wozniak, Apple için adeta yaşayan bir efsanedir. En başında Apple'ın kurulmasında Wozniak'ın da parmağı vardı. Aslında Steve Jobs bütün övgüyü alırken, Wozniak'ın adını duymaya pek de alışkın değiliz. Bunun nedeni Wozniak'ın 1985'te Apple'ı bırakmış olması.

Bu hafta ise Wozniak, Çinli şirketlerin, güzel tasarıma sahip akıllı telefonları uygun fiyatlara sattıklarını ve sürümden kazandıklarını dile getirdi. Ayrıca insanların neden Apple'a bu kadar güvendiklerini ve Apple ürünlerini tercih ettiklerini de belirtti. Wozniak, " İnsanlar Apple gibi pahalı markaları satın almaktan çekinmiyor, çünkü bunlar 'güvenli bahislerdir'. Bunun yanısıra Apple cihazı alırken birçok şey bekleyebilirsiniz çünkü sonuçta Apple oldukça güvenilir bir şirket" dedi.

Söylentilere göre iPhone 8'in fiyatı 1.000 dolardan biraz daha yüksek olacak. Bu durum da Wozniak'ın söylediklerini destekliyor: "İnsanlar, ne kadar çok para verirlerse o kadar güvende hissediyorlar ve böylesi onlar için daha rahat".

Bunca yıllık geçmişe baktığımız zaman Apple'ın ne kadar başarılı olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Anlaşılan, bahisleri her ne kadar 'güvenli' de olsa, insanlar üzerinde etki yaratmayı başarmış ve böylesi bir başarıyı yakalamış.