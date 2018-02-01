Steve Wozniak, iPhone X’un Bazı Özelliklerinden Çok Şikayetç

Teknoloji devi Apple’ın son amiral gemisi olan iPhone X hakkında, firmanın kurucu ortağı Steve Wozniak veryansın edip duruyor. Telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikayetçi olan Wozniak, cihazın oldukça karmaşık olduğunu dile getirdi.

Apple belki de vefatının üzerinden 7 yıl geçen eski CEO’su Steve Jobs’ı kahraman yapmış olabilir ama onun yanında adeta yoldaş gibi olan ikinci bir isim daha vardı. Apple’ın yazılım birimlerini uzun yıllar yöneten ve Steve Jobs gibi şirketin kurucularından birisi olan Seteve Wozniak, adaşından kalan mirasa sahip çıkılmadığını ima eden açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Apple’ı bugünlere getiren en büyük niteliklerinden birisi, ürün tasarımlarında en çok önem verdiği konu olan sadeliktir. Asya kökenli bir anlayış olan Zen mimarisine sahip ürünleriyle şirket, uzun yıllardır teknolojinin yanında prestij de satar. iPhone serisinden Mac serisine kadar her üründe aynı tasarım çizgisini görebilirsiniz.

iPhone serisinin 10. yılına özel olarak üretilen iPhone X, firmanın sadelik geleneğini biraz farklı bir kulvara taşımış ve görmeye hiç alışkın olmadığımız bir tasarımla gelmişti. İsviçre’nin Stockholm kentinde düzenlenen bir iş dünyası zirvesinde konuşan Wozniak, tam da bu noktaya parmak basan açıklamalarda bulundu.

Aralık 2017’deki bir zirvede iPhone X’un hoşuna gittiğini biraz zorlama bir şekilde dile getiren ünlü iş adamı, iPhone X’in Apple’ın politikalarına tezatlık oluşturan özelliklerine değindi:

"Cihaz yan taraftaki güç düğmesine hızlı bir şekilde bastığınızda farklı, iki kez bastığınızda farklı şeyler yapıyor. Bir kere ve yavaş bastığınızda gene farklı bir şey yapıyor, hemen ardından bir kere daha basarsanız farklı bir şey daha yapıyor”

Steve Wozniak’ın bu açıklamarından yola çıkarak iPhone X’un beklediği gibi sezgisel bir ürün olmadığını düşündüğü sonucuna varabiliriz.

“Bir şeylerin basit ve anlaşılabilir olmasını seviyorum. Elbette akıllı telefonlarda işler giderek daha da karmaşıklaştı. Ses düğmeleriyle de başka şeyler yapıyorsunuz. Onlara basılı tutarsanız farklı işlevler yapıyorlar.”

Wozniak, iPhone X üzerindeki fiziksel tuşlara fazlasıyla görev atanmasından dolayı ortaya çıkan karmaşıklıktan oldukça sıkıntı çekmiş anlaşılan. Nitekim kısa bir süre önce CNBC’ye verdiği bir demeçte, cihazın oldukça iyi tanıtım malzemesi olarak kullanılan Face ID özelliğinden yakınmış, ayrıca Face ID’nin tasarlandığı gibi çalışacağı konusunda şüphe duyduğunu da belirtmişti.

Anlaşılan o ki iPhone X, zorluklarla üretilip satılmasına ve yüksek fiyat etiketine rağmen Apple’ın en yetkili isimlerinden olan Wozniak’tan bile geçer not almamış.