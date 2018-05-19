Apple'ın kurucularından ve arkasındaki beyinlerden biri olan Steve Wozniak, Ethereum'un şu anki durumunun Apple'ın ilk kurulduğu yıllara benzediğini söyledi.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Ethereum geliştiricilerinin sunmuş olduğu 'kendi uygulamanı yaratma' hizmetinin Apple'a çok benzediğini söyledi. Wozniak, Apple'ın zamanında çok reklam yapmadan patladığını ve aynı şeyin Ethereum için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Wozniak katıldığı konferansta düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Programların geliştirilmesi için bulunan yardımcı açık kaynaklara sahibiz. Apple'a da tıpkı Ethereum gibi başlamıştık. Apple, zamanında sadece platformdu ve platformlar binlerce şirkete çok iyi olanaklar sunuyor. Apple'ın kaderini değiştiren şey iPhone değil, AppStore oldu. AppStore üzerinden bir sürü uygulama geliştirildi ve bu da hem onlara hem bize katıkı sağladı."

Wozniak, ayrıca Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paralara yatırım yapmadığını da belirtti. Sadece denemek amacıyla 1 Bitcoin ve 2 Ethereum aldığını ve bunun dışında sadece kripto para piyasasını takip ettiğini de sözlerine ekledi.