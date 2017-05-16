Apple'ın Laptoplardan İlham Alarak Tasarladığı Yeni Kampüsü

Apple, yeni taşınacakları 5 milyar dolarlık Apple Park kampüsünü MacBook'tan ilham alarak tasarladı.

Apple çalışanları, Apple'ın 5 milyar dolarlık yeni kampüsü Apple Park'a taşınmaya başladı.

Fakat kampüsün bir kısmı henüz tamamlanmadı. Steve Jobs Tiyatrosu olarak bu alanda Apple gelecekteki ürün lansmanlarını gerçekleştirecek.

Steve Jobs Tiyatrosu göz kamaştırıcı bir yer olduğu gibi çatısı da özel olarak dairesel karbon-fiber malzemeyle inşa edilmiş.

Büyük Apple Park projesinin mimarları bu yeraltı tiyatrosunun Apple laptoplarına, özellikle MacBook Air modeline benzetilmeye çalışıldığını belirtmiş. Apple'ın küçük tasarım detaylarıyla ünlü olması sebebiyle projenin mimarları kabloları binanın cam duvarları arasına saklamak zorunda kalmış. İnşa halindeki bina şu an için bu şekilde:

Bu da Apple MacBook Air: