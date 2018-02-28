Apple’ın OLED Klavyeli ve Çift Ekranlı MacBook Patenti Sızdı

Apple’ın dizüstü bilgisayar serisi MacBook, her yıl biraz daha üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Firmanın önümüzdeki süreçte üretmeyi planladığı klavyesi aynı zamanda ekran olan, çift ekranlı tasarımın patenti sızdırıldı.

Apple’ın son sızdırılan patentleri arasında geleneksel klavye bölgesinin büyük bir OLED ekran olduğu dizüstü bilgisayar tasarımı ortaya çıktı. Tipik MacBook formunu koruyan tasarımın ikincil bir büyük ekrana sahip olması, bazı durumlarda büyük işlevsel faydalar sağlayabilir.

Firmanın geçtiğimiz yıllarda ürettiği ve piyasaya sürdüğü MacBook’larda zaten klavye üzerinde bulunan, ince uzun OLED panelini görmüştük. Ortaya çıkan yeni patent ile birlikte önceki modelde denenen minik ekranların aslında birer prototip niteliği taşıdıklarını söyleyebiliriz. Klavyeden yapılacak bütün kontrollerin, fiziksel tuşlar kaldırılarak sadece ekran üzerinden yapılması, alışılması gereken bir durum.

Bu tasarımda asıl önemli nokta, grafik işlerinde kullanılan harici çizim tabletlerine gerek duyulmaması. Apple, yüksek fiyatlarından dolayı artık tam anlamıyla iş bilgisayarı haline gelen MacBook’ların grafik işlerinde bir adım daha önde olmasını sağlayabilir.

Patently Apple tarafından tespit edilen son verilere göre tasarım, açık havada da yüksek renk doğruluğu sağlaması için özel seçenekler içeriyor. Bir bakıma buradan çıkartılacak sonuç, MacBook bataryalarında da iyileştirme yapılacağı olabilir.

Apple, kişisel bilgisayarlarını ve tabletlerini gün geçtikçe birbirine daha yakın fonksiyonlarla donatsa da MacBook cephesinde yüksek performans sağlayan donanımlarla MacOS’nin uyumu, kullanıcıları memnun bırakıyor. Patentin tamamına buradan ulaşmak mümkün.

Apple söz konusu patenti hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yakın zamanda tasarıma ilişkin konsept görüntüler, bağımsız tasarımcılar tarafından modellenecektir. Detaylardan haberdar olmak için takipte kalın. :)