Apple'ın Orijinal iPhone 8 Kılıfları Görüntülendi!

Çin'de ortaya çıkan görsellerin, Apple'ın iPhone 8 için satışa sunacağı kılıflar olduğu iddia edildi.

iPhone'ların arkasında Kalifornia'da tasarlandığı ve Çin'de üretildiği yazar. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan iPhone 8 kılıflarında da aynıları yazıyor. Bu görseller, Apple fanlarını oldukça heyecanlandırdı.

Kılıfların gerçek olup olmadığı bilinmese de tasarımı şu ana kadarki iPhone 8 sızıntılarıyla birebir uyuşuyor. Arkada dikey çift kamera, yanda büyütülmüş güç düğmesi, arkada klasik iPhone logosu... Ama bir şey eksik: Arka tarafta Touch ID için ayrılmış bir bölme görünmüyor.

Apple her yıl çeşitli renk seçenekleriyle kendi silikon ve deri kılıflarını satışa sunuyor. Sızıntıların gerçekliği belli olmasa da kılıfların tasarımı ve kaliteli görünen malzemesi, Apple'ın yeni kılıflarının bunlar olabileceğini düşündürüyor.