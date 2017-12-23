Apple'ın Otonom Arabası, Araçların Rotalarını Öğrenebiliyor

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın paylaştığı patent görüntüleri sonrası bilgiler paylaştığımız Apple'ın otonom araba projesi hakkında yeni bir patent resmi paylaşıldı. Peki yeni bilgiler neler?

Öncelikle belirtmeliyiz ki muhtemelen bu proje farklı bir araç görebileceğimiz bir proje olmayacak. Apple, hali hazırdaki araçlar için bir eklenti modeli üzerinde çalışıyor. Bugün itibarı ile yayınlanan yeni bir patent krokisi üzerinden yeni bilgiler de elde edildi.

Buna göre Apple'ın yapay zekası, aracın şöförü bir rota üzerinde sürüş gerçekleştirdikten sonra bu yolculuğun rotasını ezberliyor. Rota üzerindeki birkaç sürüş sonrası, cihazın kendine özgü "rahatlık göstergesi" doluyor ve araç kendi kendine yolu alabiliyor. Eğer gidilen rotada veya yol üzerinde herhangi bir değişim olursa, cihaz zaman için de bunu da algılayarak kendini optimize ediyor.

Aynı şekilde, kendi aldığı yolun yanında, önündeki 1 veya 2 aracı gözlemleyip yol hakkında bilgi edinebiliyor. Bu alınan bilgiler Apple'ın rota veritabanına gönderiliyor ve bu sayede otonom aracın çok daha sorunsuz bir yolculuk yapması planlanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde gelecek yeni bilgiler bizleri şaşırtmaya devam edecek mi?