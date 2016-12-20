AirPods, Düşük Kalitede ve Tamir Edilemez Çıktı!

iFixit ekibinin eline düşen AirPods, maalesef hiç de Apple’ın övdüğü gibi çıkmadı.

iFixit ekibini artık teknoloji camiası olarak hepimiz oldukça iyi tanıyoruz. Yeni ve popüler ürünleri parça pinçik ederek ürünün asıl yüzünü bizlere gösteren ekibin bu seferki konuğu yeni satışa çıkan ve Apple’ın överek sunduğu AirPods idi.

Ancak ortaya çıkan sonuca göre AirPods hem kalitesiz bir çip kullanıyor, hem de tamir edilme ve geri dönüştürme ihtimali de yok.

Daha ilk aşamada açmaya çalışırken kullanılamaz hale gelen AirPods’u kırmadan ya da gerçek manada parçalamadan açmak mümkün de değilmiş. Taşıma ve şarj kutusunun da aynı şekilde olduğunun altını çizen iFixit, içinin endüstriyel standartlarda yapıştırıcılar ve bağlantılar yerine ZIF konnektörünün kullanıldığından bahsediyor.

Mikro işlemcilere ulaşıldığında ise oldukça düşük kalitedeki çiplerin bulunduğunu gören ekip, lehim bağlantılarında baloncuklar bile fark etmiş. Yani mikro işlemcinin bağlantısı bile kötü!

Sonuç olarak AirPods’u tamir etme ve geri dönüştürme ihtimali olmadığı için görünüşe göre Apple’ın iki yolu var; ya olası sorunlarda değişim yapacak, ya da hiçbir şekilde garanti sunmayacak.

Sonuç olarak hiç memnun kalmayan iFixit ekibi AirPods’a 0 puan veriyorlar. Ve evet, bu arkadaşımız tam 779TL değerinde..