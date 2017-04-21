Apple'ın patronu Tim Cook, 23 Nisan'ı unutmadı. Resmi Twitter hesabından "Türkçe" gönderi paylaşan Cook, herkesten olumlu eleştiriler aldı.

Apple’ın kısa süre önce yaptığımız haberinde, Apple Music ve App Store’da 23 Nisan’a özel olarak etkinlikler düzenlediğinden bahsetmiştik. Bu pazar günü olacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız için Apple’ın bu kadar ilgili davranması bizi memnun etti açıkçası.

Az önce Apple’ın patronu Tim Cook, 23 Nisan için resmi Twitter hesabından bir gönderi paylaştı. Gönderinin Türkçe olarak yayınlanması ve bütün dünyaya duyurulması, bizi fazlasıyla memnun etti. Tim Cook'un gönderisinde;

“Türkiye Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. # 23Nisan” açıklaması yer aldı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook’un bu jesti Türkiye’de olumlu tepkilerle karşılaşırken, mesajda belirtilen “müthiş fotoğraflar”, Apple Türkiye’nin hazırladığı ve 8-12 yaşlarında 16 çocuğun “iPhone ile çekildi” kampanyası adı altında çektikleri fotoğraflardı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook’u bu ince davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Umarım diğer firmalar da 23 Nisan konusunda Apple kadar ilgili davranırlar. Tim Cook'un bahsettiği fotoğraflardan bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.