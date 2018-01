iPhone Satışları Pil Değiştirme Programından Etkilenecek

Apple'ın pil değişimini 29 dolara (119 TL'ye) indirmesinden sonra iPhone satışlarında ciddi düşüş olması bekleniyor. Eskiden iPhone’u olan pek çok kullanıcı yeni bir iPhone satın almayarak şirketin istediği geliri elde edememesini sağlayacak.

Apple’ın iPhone pil değişimi fiyatlarını Amerika’da 29 dolara çekmesi (79 dolardan; %63 indirim) sonucu 2018’de iPhone satışlarını düşürmesi bekleniyor. Ülkemiz dahil tüm dünyada iPhone bataryalarının fiyatlarını düşüren Apple, bunun ceremesini çok yakında çekmeye başlayacak.

Barclays analistleri tarafından yapılan açıklamaya göre, iPhone’un batarya skandalının 2018’de telefon satışlarında düşüş yaşamasına sebep olacağı belirtildi. Şirket analisti Mark Moskowitz’e göre toplam iPhone kullanıcılarının %77’sine denk gelen 519 milyon iPhone kullanıcısı, pillerini değiştirebiliyor.

Apple’ın daha büyük sorunları önlemek için yaptığı bu fiyat indirimi, şirketin 2018’deki gelir kaynağına önemli ölçüde balta vuracak. Bu sorunun ortaya çıkmasından sonra pek çok kişi telefonlarının yeniden hızlanması için 29 dolar ödeyerek yeni batarya satın alacak. Haliyle 2018 boyunca yeni telefon satın almak zorunda hissetmeyecekler. Anlayacağınız analistlere göre yeni telefon satın almaya teşvik için bu yöntem kullanılabilir. Apple konunun bu şekilde olduğunu kabul etmiyor, ancak şirketin amacı bu olmasa bile sonucunda telefona teşvik durumu var.

Ayrıca, Apple’ın amacı bu olmasaydı, bunun açıklamasının çok daha önce yapılması gerekirdi. Şu anda iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahipleri, bu durumda en az bir sene daha yeni telefon satın almak zorunda kalmayacaklar, çünkü telefonları son derece akıcı bir deneyim sunacak.

Peki, sizce Apple’ın bu politikasının arkasındaki gerçek sebepler neydi? Apple bu konuda samimi mi davranıyor, yoksa şirketin batarya hızına göre telefon hızını düşürmesinin ardında telefon satış isteği mi var?