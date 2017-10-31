Apple'ın 'Radar' Alarm Sesi Neden Bu Kadar Rahatsız Edici?

Muhtemelen tüm iPhone kullanıcıları 'Radar' alarm sesinden nefret etmektedir. Peki tüm kullanıcıların bu konuda aynı fikirde olmasının altında yatan temel sebep nedir?

Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız ‘radar’ alarm sesine aşinasınızdır. Hatırlar hatırlamaz canınız sıkıldı öyle değil mi? Peki radar alarm sesini neden hiç kimse sevmiyor hiç düşündünüz mü? Belki de bunun nedeni, radar’ın bir ‘alarm sesi’ olmasından daha öte bir şey olabilir.

Bir 'ses onay kurumu' olan Quiet Mark’ın teknik şefi Toby Saville’in söylediğine göre radar, kısa, keskin bir tonu ve kısa bozulma süresi ile 2-5kHz frekansında sesler üretiyor. Bu da insan kulağının en duyarlı olduğu aralığa denk geliyor.

Hepsi bu kadar da değil; bir başka ses uzmanı Andrew Stafford, rahatsız edici seslerin 3 farklı çeşidi olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki, yapısı itibari ile rahatsız edenler; tebeşirin düz kısmını tahtaya bastırarak sürttüğünüzde çıkan ses gibi. Hatırladınız değil mi?

İkincisi ise sürekli gereksiz yere tekrarlayan seslerdir. Bir bebeğin adınızı söylemesi hoş gelebilir mesela, fakat bunu dakikada 40 kez yaparsa biraz rahatsız olabilirsiniz.

Üçüncüsü ise yapay uyarıcılara sonuçlarını bilerek tepki veriyor oluşumuz. Kimse sabahları alarm ile mutluluk içinde uyanmaz. Radar, insanlara uyanmaları ve işe/okula gitmeleri gerektiğini hatırlatır. Bu nedenle bilinç onu negatif bir ses olarak kayıt eder.

Bilin bakalım radar, bu rahatsız edici ses türlerinden hangilerini karşılıyor. Cevap: HEPSİ! Apple, kullanıcılarına gerçekten ciddi bir uyarıcıyı varsayılan olarak sunmuş durumda ve herkesin bu sesten nefret ediyor olması Apple’ın amacına ulaştığı anlamına gelebilir.