Apple, Uygun Fiyatlı iPhone X'ları Piyasaya Sürecek!

iPhone X ile hayranlarından beklediği tepkiyi almayı başaran Apple, sektördeki gücünü arttırmak için yeni iPhone X ve iPhone X Plus ile birlikte bir de bütçe dostu bir iPhone X tanıtacak.

Apple’ın geçtiğimiz yıl iPhone’ların 10. yılına özel olarak tanıtmış olduğu iPhone X gerçekten şık ve performanslı bir telefondu. Fakat cihazın normalin üzerinde bulunan fiyatı, iPhone X’a olan ilginin nispeten düşük olmasına neden oldu. Apple’a yakınlığı ile bilinen Bloomberg’den Mark Gurman’a göre ise Apple, bu yıl radikal bir değişikliğe giderek daha bütçe dostu bir fiyata sahip alternatif bir iPhone X modeli piyasaya sunacak.

Kod adı ‘N84’ olan uygun fiyatlı iPhone X modeli, OLED ekran yerine standart LCD ekran kullanacak. Ayrıca cihaz iPhone X’da olduğu gibi çelik değil, alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Ne yazık ki uygun fiyatlı iPhone X, kamera konusunda da tasarrufa gidecek. Maliyetleri düşürmek isteyen Apple, uygun fiyatlı iPhone X modelinde çift kamera teknolojisi yerine tek kamera kullanacak.

Yine de cihazın tasarımı iPhone X ile neredeyse birebir aynı olacak. Çerçevesiz, çentikli ekran tasarımı devam edecek. Ayrıca Face ID teknolojisi uygun fiyatlı iPhone X modelinde de yer alacak. Apple, iPhone 6 ile birlikte güncellemiş olduğu tasarımı 6 nesil boyunca yeni iPhone modellerinde küçük makyajlar ile kullanmaya devam etmişti. Görünüşe göre iPhone X tasarımı da küçük düzeltmeler ile yeni nesillerde kullanılmaya devam edilecek.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar Apple’ın bu yıl ikinci nesil iPhone SE’yi, yeni iPhone X’u ve iPhone X Plus’ı tanıtacağını söylüyordu. Fakat Gurman’a göre Apple iPhone SE 2’yi Haziran ayında tanıtacak ve Eylül ayında tanıtacağı üç yeni model ile bu yıl toplamda 4 yeni iPhone tanıtmış olacak. Uygun fiyatlı iPhone X fikri pek çok kişiyi heyecanlandırıyor olsa da cihazın ekran boyutu ve diğer özellikleri hala bilinmiyor.