Apple Reklam Engelleme Özelliği Reklamcıların Belini Büktü!

Apple'ın Safari için yayınladığı ITP özelliği, reklam şirketlerinin reklam verenlerini kaybetmesine neden olarak şirketlerin milyonlarca dolar kaybetmesine yol açtı.

Kağıt üstünde baktığımızda iPhone’ların inanılmaz satış rakamları, iPad’lerin alanında açık ara lider olması ve Mac’lerin hala çok ciddi bir marka olmasına rağmen Apple’ın kendi web tarayıcısı olan Safari, global tarayıcı pazarında %15’lik bir paya dahi sahip değil. Hal böyle olunca da Apple’ın birkaç ay önce tanıttığı ITP (Akıllı İzlenme Koruması) özelliği çok fazla ses getirmedi.

ITP’nin ne olduğunu soracak olursanız; kısaca reklam engelleme benzeri bir özellik diyebiliriz. Kullanıcılarının çevrimiçi reklam şirketleri tarafından izlenmesini istemeyen Apple, ITP ile reklam şirketlerinin kullanıcıları izlemesini ve veri toplamasını engelliyor. Dolayısı ile reklam şirketleri kullanıcılara özel olarak reklam gösteremiyor ve reklam gösteremeyince de para kaybediyor.

ITP ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında ortaya çıktığında reklam verenler oldukça tedirgin olmuş ve bazıları reklamlarını çekmişti. Hal böyle olunca da gelirlerini temel olarak reklam verenlerden elde eden çevrimiçi reklam şirketleri yüz milyonlarca dolarlık zarar yaşadılar. Şirketler bir yandan ITP’yi aşmanın yollarını ararlarken bir yandan da Apple ile anlaşmaya çalışıyorlar.

Bir kar amacı gütmeyen organizasyon olan Interactive Advertising Bureau’nun Teknoloji Laboratuvarı Genel Müdürü Dennis Buchheim, yaptığı açıklama ile ITP’nin tüm reklam endüstrisini etkileyebileceğini söyledi. Zira daha şimdiden pek çok çevrimiçi reklamcılık şirketi Apple’a ITP ile ilgili planlarını yeniden gözden geçirmesi için ortak açık mektup yayınladı.

Reklam şirketlerinin açıklamasına göre ITP, günümüz dijital içeriğinin en büyük gelir kaynağı olan dijital reklamcılık ekosistemini tamamen bozabilir. Apple ise ITP’nin reklam engellemekle ilgisinin olmadığı konusunda ısrar ederken, ITP’nin yalnızca günümüzde giderek artan reklam hedefleme ve kullanıcıyı izleme konusunda kullanıcı gizliliğini koruduğunu söylüyor.