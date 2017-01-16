Apple’ın Samsung’u ‘iPhone’u Kopyalamak’la Suçladığı Davada Yıllar Sonra Önemli Gelişme!

6 yıl önce başlayan ve günümüze kadar bir türlü noktalanamayan davalar zincirinde artık son ana gelindi.

Apple, Samsung’un 6 yıl önce ürettiği Galaxy model akıllı telefonun tasarımının iPhone’dan çalındığı iddiasıyla dava açmış, fakat bir türlü sonuçlanmamıştı. Geçtiğimiz yıl konuyla ilgili sık sık başvurularda bulunan Apple’ın beklentisi sonunda karşılık buldu ve mahkeme, 13 Ocak tarihinde aldığı kararla davanın tekrar incelenmesini kabul etti.

Apple’ın bir önceki davada 399 milyon dolar talep ettiği tazminat davası, yargıtay tarafından geri çevrilmişti. Çünkü Apple’ın istediği tazminat, Samsung’un bu zamana kadar Galaxy modeller, üzerinden elde ettiği net kar üzerinden hesaplanmış. Yargıtay ise bu tazminatın hangi kriterlerin baz alınarak belirlenmesi gerektiğine karar veremediği için davayı geçici olarak kapatmıştı.

Şimdi ise Temyiz Mahkemesi, Samsung’un Apple’a ödemesi gereken net tutarı hesaplamaya çalışacak. Apple ise mahkemenin vereceği karara saygı duyacaklarını, fakat yine de Samsung’un yaptığı bu bariz tasarım hırsızlığının bir bedelinin olması gerektiği açıklamasını yaptı.