Apple'ın Ses Bombası: HomePod

Apple bugünkü WWDC 2017 etkinliğinde yeni ev hoparlörü HomePod'u da tanıttı.

Muazzam bir ses kalitesine sahip bir hoparlör olarak tasarlanan bu HomePod, Apple Music ile olan entegrasyonu sayesinde milyonlarca müziğe kolayca erişebiliyor. Bu ev hoparlörü olan HomePod'u, Siri, yani sesimiz ile basitçe kontrol edebiliyoruz. Bu yeni HomePod müzik deneyimini üst seviyelere çıkaracak gibi duruyor.

Bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak bu cihaza, Apple A8 işlemcisi güç veriyor. HomePod bu işlemciden de aldığı güç sayesinde odaları tarayabilecek ve odaya göre ses oluşturacak şekilde tasarlandı. Bu sayede HomePod odanın akustiğine ve kendisinin odadaki konumuna göre ses üretiyor ve kullanıcıya farklı bir müzik deneyimi sağlıyor.

İstendiği takdirde aynı odaya iki adet konumlandırılabilen bu HomePod'lar birbirleriyle senkronize halde çalışabiliyorlar.

Cihazın Siri özelliklerine gelirsek, Siriye bir soru sorduğumuzda cihazın üst tarafı alıştığımız gibi Siri logosu şeklinde aydınlanarak tepki veriyor.

Apple'ın belirttiğine göre odanın diğer ucunda bile olsak Siri bizi kolaylıkla duymayı başarıyor. HomePod, aynı Apple TV'ler gibi bir merkezi istasyon olarak çalışacak. Bu sayede evdeki tüm HomeKit cihazlarını, alarmı ve zamanlayıcıyı da Siri ile kontrol etmek mümkün hale geliyor.

Siriye verilebilecek komutlardan bazıları şöyle;

Hey Siri, ışıkları kapat!

Hey Siri, bana haberleri söyle!

Hey Siri, 5 dakikalık bir zamanlayıcı ayarla!

Hey Siri, bir sonraki şarkıyı çal!

Hey Siri, bana bir hip hop şarkısı çal!

Hey Siri, benim için DJ'lik yap!

Hey Siri, bu şarkıdaki bateristin adı ne?

Hey Siri, üst katı biraz soğut!

HomePod'un Teknik Özellikleri

Kısaca cihazın teknik özelliklerinden de bahsedersek, cihaz 17.2 cm uzunluğa ve 14.2 cm genişliğe sahip, ağırlığı ise 2.5 kg. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor. 7 adet tiz hoparlörü ve 1 adet woofer, özel Apple üretimi bir amfiden güç alıyor. Odayı tarayabilmek ve Siri yeteneklerini artırabilmek için 6 adet mikrofon konumlandırıldı.

HomePod'un Fiyatı

HomePod, Aralık ayında belirli ülkelerde $349 fiyat etiketi ile satışa sunulacak.