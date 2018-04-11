Apple kullanıcılarına özel bugünden itibaren kısa bir süreliğine ücretsiz olacak 6 farklı iPhone ve iPad tabanlı uygulamayı siz değerli Webtekno okurlarının huzurlarına sunuyoruz.

Yazı içerisinde belirttiğimiz oyun ve uygulamaları ücretsizken kütüphanenize eklerseniz, paralı olduklarında dahi ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

1.Orderly – Simple to-do lists

Mükemmel şekilde tasarlanmış çok yönlü bir mobil ajanda uygulaması.

2.FakeTime

Arkadaşlarınızı 'bir ünlü ile fotograf çektim' şeklinde kandırabilmeniz için tasarlanmış, şaka konseptli fotoğraf uygulaması.

3.Mighty Block

Oldukça renkli ve eğlenceli bir mobil oyun sizleri bekliyor.

4.ScanBee

iPhone'unuzu taşınabilir bir tarayıcıya dönüştüren, herhangi bir belgeyi anında yüksek kaliteli bir pdf dosyasına çevirmenizi sağlayan, son derece işlevsel bir iPhone uygulaması.

5.Gymster

Oldukça kullanışlı bir diyet,egzersiz programı, bu uygulama ile sizleri bekliyor. Özellikle başlangıç seviyesi kullanıcılar için biçilmiş kaftan.

6.Videdit

İçinde oldukça video edit özelliği barındıran, son derece kullanışlı bir uygulama.

Sizler için ulaştığımız ücretisiz uygulamalara, sıralamanın hemen altında bulunan indirme linkleri yardımıyla ulaşabilirsiniz, umarım yardımcı olabilmişizdir.