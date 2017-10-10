Apple'ın Şişmiş Pilleri, Çok Daha Büyük Bir Sorunun Fragmanı!

iPhone 8 Plus'larda yaşanan şişme sorununu araştırmaya başlayan Apple, yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacak.

Apple, kısa süre önce yayınladığı yeni telefonu iPhone 8 Plus’larda çok ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesindeki insanların satın aldığı iPhone 8 Plus’ların bataryası şişiyor ve telefonu ikiye ayırıyor.

Sonunda buna bir dur demek isteyen Apple, şişmiş piller hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Ortaya çıkan ilk bilgilere göre iPhone 8 Plus’daki pillerin sorunu daha büyük bir endüstri probleminin parçası olmuş durumda.

Konu geçen yılki Galaxy Note 7 faciasını hatırlatıyor. Yayınlanan erken raporlara göre, bazı pil hücreleri şişerek telefonların parçalanmasına ve çalışmanın durduğuna işaret ediyor. Henüz bir geri çağırma durumu yok ve Apple herhangi bir patlama veya yanma rapor etmedi, ancak şirketin bu soruna derhal çözüm bulması gerekiyor.

Bazı gazetecilere göre şirketin her yıl milyonlarca ürün satması bunda büyük etken. Bu kadar büyük çaplı satışlarda ister istemez hata payı olabiliyor. 18 milyon iPhone 8 siparişinin %0.001 şeklinde bir başarısızlık oranında bile 180 tane telefon sıkıntı yaşıyor.

Bu bataryalar neden sorun yaşıyor?

Akıllı telefonlar giderek inceltilmeye çalışılan, hatta son zamanlarda 3.5 mm jakı kaldırılarak iyice inceleştirilen bir sektöre döndü. Telefonlarda bataryalar için ayrılan alanlar çok küçük olduğu için bu kimyasal teknoloji sıkışıyor.

İnceliğinin dışında her seneden 6 ayda bire dönmeye başlayan yeni telefon çıkış tarihleri, mühendislerin telefonu istedikleri gibi tamamlayamamalarını sağlıyor.

Bataryaların bu sorunları yaşamasının bir başka nedeni ise hızlı şarj ile üzerine yüklenen yüksek basınç durumu. Bataryalar hızlı şarj teknolojisinde daha fazla akımı prizden çekerken, bunu ısıyla birlikte yapıyorlar. Günümüz pillerinde bataryanın en büyük düşmanlarından birisi ısıdır.

iPhone 8 Plus’ın batarya sorunları şu anda bu tarz standart hatalara dayanıyormuş gibi gözüküyor. Apple, yaptığı araştırmanın sonucuna göre telefonları toplayıp toplamadığını açıklayacak.