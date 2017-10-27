Apple, giyilebilir teknoloji kapsamında kolye tasarlasaydı satın almak ister miydiniz? 2015 yılında konuşulan, ancak şu anda pek ortada yer almayan akıllı kolyelerden bahsettik.

2015 yılında ortaya çıkmış bir belgede Apple tarafından üretilmiş bir kolye vardı. Akıllı saat teknolojisinin ardından akıllı kolye ile işleri devam ettirmek istediği düşünülen Apple, yeni bir NFC entegrasyonu eklediği kolyesiyle hem işlevsel hem de kişisel bir ürün sunmak istiyor. Şu anda kolyeyle alakalı neler var pek bilinmiyor, ancak gelecekte yeni ürün olarak karşımıza akıllı kolyeler çıkabilir. Apple Pay gibi hizmetleri kullanabileceğiniz kolyeyle, pek çok ürünü kart veya telefon dahi çıkartmadan satın alabilirsiniz.

Aslında Apple iPod Nano’yu piyasaya sunduğundan beri kolye tarzında bir cihaz istiyor. Ortaya çıkan prototiplerde Apple Watch’un kolyeye çevrilmiş halini görüyoruz ve açıkçası kalın bir zincirle birlikte sağlam iş yaparmış gibi duruyor. Saatin kayışları çıkarılarak üst kısmına zincir için bir aparat takılmış.

Apple bunu yapar mı bilinmez, ancak ABD’li moda tasarımcısı Tom Ford, kendisi için Apple Watch’u kolyeye çevirmiş bile. Eskiden ceplere konan saatler gibi bir görünüm kazanan Apple Watch, kolye tasarımında eski ile yeniyi harmanlamış gibi duruyor.

Apple’ın NFC destekli olası bir kolye çıkarma durumunda bu ürüne kaç para vermemiz gerekebilir? Yorumlarınızı bekliyorum.