Apple'ın Tanıtım Logosunda Kafaları Karıştıran Detaylar!

Apple'ın 12 Eylül'de yapacağı konferans için yayınladığı logoda çok önemli sırlar yer alıyor.

Galaxy Note 8’in muhteşem tanıtımının ardından gözler 12 Eylül’de gerçekleşecek Apple tanıtımına döndü. Steve Jobs tiyatrosunda neler gösterileceği tam olarak bilinmese de Samsung’un konferansından daha dolu bir etkinlik olacağını söyleyebiliriz.

iPhone 8 dahil olmak üzere üç yeni iPhone modelini görmeyi beklediğimiz gecede, telefonlar dışında başka ürünlerin de geleceği tahmin ediliyor.

Apple’ın 12 Eylül’de yapacağı konferans için paylaştığı görselde gizli olarak bu bilgiler paylaşılmış. İlk olarak Wall Street Journal teknoloji yazarı Joanna Stern tarafından fark edilen bu olay, logoda yer alan kırmızı, beyaz ve mavinin tasarımıyla alakalı bir durum.

Stern’e göre 3 farklı telefonun geleceğini temsil eden 3 renk, tanıtım logosunun ilk detayı oldu. Ardından ortaya atılan bir başka iddiada, alt kısımda turuncu renklerinin yoğunlukta olduğu şeklin iPhone 8, beyaz tonlarında yer alan üst şeklin ise kredi kartı olabileceği düşünülüyor. 1.000 dolardan fazla olması muhtemel olan iPhone 8 için bir mesaj veya Apple Pay sistemine vurgu yapılıyor olabilir.

Telefonları bir kenara bırakırsak, photoshop filtresi ile görselde HomePod ve bir “el” ortaya çıkıyor. Pek çok insana göre bu görsellerin iPhone 8’le HomePod’un senkronize çalışacağı anlamına geliyor.

Tüm bu bilgileri 12 Eylül’de öğreneceğiz. Peki, sizce telefon tanıtımında hangi özel teknolojilerle karşılaşacağız?