Apple'ın son birkaç yıldır kullandığı titreşim motoru Taptic Engine, neler sunuyor? İyi bir titreşim geri bildirimi neden bu kadar önemli?

İlk olarak iPhone 6S'te gördüğümüz Taptic Engine adlı titreşim motoru, günümüzde iPhone'ların vazgeçilmez parçası haline gelmiş durumda. Ekrana bastırma şiddetinize göre farklı tepkiler sunan Taptic Engine, iPhone 7 serisiyle beraber home tuşunun yerini de almıştı. iPhone X ile beraber tuş kavramını tamamen ortadan kaldıran Apple, artık birçok işlev için Taptic Engine'i kullanıyor. Android telefonlarda da sıkça karşımıza çıkmaya başlayan Taptic Engine benzeri yeni nesil titreşim motorları, sadece titreşim hızını ayarlama gibi ufak tefek fonksiyonlara sahip.

Taptic Engine Neden İyi?

HTC kullanıcıları iyi bilir, hiç telefonunuza bildirim geldiğinde yerinizden hopladığınız oldu mu? Apple, bu durumu tamamen ortadan kaldırıyor. SMS veya e-posta aldığınızda hafif bir şekilde uyaran Taptic Engine, daha önemli bildirimleri biraz daha güçlü şekilde duyuruyor. Bildirim veya zil seslerinizle uyumlu çalışan Taptic Engine sayesinde, farklı zil sesi atadığınız kişiler için farklı titreşim tonlarında uyarı alabiliyorsunuz.

Taptic Engine, aynı zamanda iPhone'ların 3D Touch ekranlarının da can damarı konumunda. Yeni iPhone modellerinde (iPhone X hariç, onda her şey ekranda) gördüğümüz "basılamayan" home tuşu, sadece bir cam ve altındaki Taptic Engine'den ibaret. Aslında gerçekten bir tıklama mekanizmasına sahip olmasa da, o hissiyatı başarıyla veren Taptic Engine, Apple cihazları için devrim niteliği taşıyor.

En Yakın Hissiyatı Veren Android Telefonlar

Android telefonlar arasında en iyi hissiyatı veren titreşim motoru, LG V30'a ait. HD Touchsense adı verilen teknoloji, yazılım uyumu ile çıtayı üst seviyelere taşıyor. Titreşim geri bildirimi konusunda küçük detaylara önem veren LG, bu konuda iPhone'a en yakın deneyimi sunuyor. Çeşitli kısayollar için kullanılan HD Touchsense'in en önemli özelliklerinden biri ise, kamera yazılımında saklı. Deklanşör butonuna bastığınızda, aynı gerçek bir kamerada olduğu gibi parmağınıza geri bildirim yapan ekran, kamera yazılımının manuel ayarlarına indiğinizde farklı modlar için de benzer kullanım alanları sunuyor.

Diğer Pixel ve Nexus serisi telefonlara göre çok daha iyi bir titreşim deneyimi sunan Google Pixel 2 ise, bu konuda bir diğer başarılı telefon. Bunun dışında Sony Xperia XZ2'nin de bu konuda iddialı olacağı düşünülüyor. 2018 yılı, çerçevesiz ekran trendi dışında bu yeni teknolojilerin de gelişimine şahit olduğumuz bir yıl olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın Taptic Engine adlı motoru gerçekten başarılı mı?