Apple'ın TV Stratejisi Şirketin İsteklerini Karşılayamıyor!

Apple'ın televizyon dünyasında attığı adımlar, istenilenleri karşılayamadığından şirket, yeni adımlar atmayı hedefliyor.

Biliyoruz ki, Apple'ın her alanda hedefi, kendine özgün içerik üretip, kendi topluluğuna sahip olmak. Böylelikle Apple, kullanıcılarının tek ihtiyacının Apple'a ait cihazlar olmasını sağlamaya çalışıyor. Apple, aynı stratejiyi televizyon dünyasındada uygulamayı denemiş, kullanıcılarını Netflix ve HBO gibi hizmetlerden uzak tutmak için kendi özgün içeriklerini üretmeye çalışmış, ancak bu sefer beklediği kadar başarılı olamamıştı.

Apple, televizyon kategorisinde de hedeflerine ulaşmak adına orjinal içeriklerini üretmek, ve bunları geliştirmede kullanılmak üzere 1 milyar dolarlık bir fon oluşturdu. Apple, fon oluşturduğundan beri orjinal program oluşturma çabalarını gözle görülür bir şekilde arttırdı. Apple, 80'lerin İnanılmaz Öyküler programını canlandırabilmek için Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un oynayacağı orjinal bir seriyi sunmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda Apple, J.J. Abrams'ın yeni bilim kurgu temalı dramı için, HBO ile rekabet içinde olduğuda ortaya çıktı.

Apple, televizyon alanında nihayet doğru adımlar atmaya başladı. Eğer marka, bu istikrarını korumak istiyorsa, daha fazla içeriğe ihtiyacı olacaktır. Örneğin Netflix, dev orjinal içerik arşivinin yanı sıra, yeni nesil filmlerin ve yayın haklarını almış olduğu televizyon kanallarının yayınlarınıda yapıyor. Kısaca Apple, televizyon sektöründe de adından bahsettirmek istiyorsa, kullanıcıları memnun edecek düzeyde içerikler üretebilmesi adına fon üretmesi gerekiyor. Apple, iTunes'da medya içeriklerini satarak ve kiralayarak şu anda bu fonu sağlayabilecek seviyede bulunuyor. Bakalım Apple'ın bundan sonraki adımları nasıl olacak ?