ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan iki patent başvurusu, Apple’ın gelecekte mobil cihazlarında ne tür şarj seçenekleri sunacağı konusunda ipucu veriyor.

Odanızda akıllı telefonunuzun otomatik olarak herhangi bir istasyona koymadan kablosuz bir biçimde şarj olmasını sağlayacak sistem için şirket patent başvurusunda bulunmuş durumda.

Şirketinin yaptığı başvurunun içeriği, hem kablolu hem de kablosuz olarak şarjı kapsıyor. Öte yandan teknoloji devinin öncelikli hedefi uzun menzilli kablosuz şarjda ortaya çıkan bir problemi çözmek gibi gözüküyor.

Şu an için radyo frekansı tabanlı şarjda iki problem bulunuyor. İlk olarak, şarj aletine olan mesafe arttıkça mevcut güç miktarı önemli ölçüde düşüyor. İkinci problem ise iletilebilecek güç miktarını kısıtlayacak güvenlik gereksinimleri. Cihazların kullanabileceği güç miktarı genellikle çok sınırlı, bundan dolayı şirket patent önerisinde hangi cihazların hangi sırayla şarj olacağını önceliklendirme formülünü öne sürüyor.

Kısaca özetlemek gerekirse kullanıcılar, sisteme iPhone akıllı telefonlarını iPad tabletlerinden önce şarj etmesini söyleyebilecek. Ayrıca, sisteme bir cihazı kullanım modelinize dayanarak normal bir gününüze yetecek kadar şarj sunmasını tanımlamak ve daha sonra diğer cihazı şarj etmeye geçmesini söylemek de yine sunulan önerilerden.

Apple’ın bu teknolojiyi hangi iPhone modelinde kullanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.