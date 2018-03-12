SXSW'nin bugünkü bölümünde, Apple'ın İnternet Yazılım ve Servisleri yetkilisi Eddy Cue, şirketin video içerik stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Apple'ın internet yazılı ve servis sorumlusu Eddy Cue, SXSW'de Pazartesi günü sahneye çıktı ve birkaç yeni satın alım da dahil olmak üzere bir dizi konuda açıklama yaptı. Cue yaptığı açıklamada son dönemdeki gelişmeler ve içerik oluşturuculardan alınıp yayınlanacak bazı TV dizileri konusu da vardı. Apple’ın tarihsel yapısında Netflix ve Disney gibi büyük şirketleri satın almak olmadığını söylen Cue, bunun yerine, Apple'ın insanların medya içeriğini nasıl aldıklarına odaklandığını, içerik satın alma konusunda stratejik ve seçici olduğunu belirtti. Miktardan değil, kaliteden yana olduğunu da ekledi. Şirket şu ana kadar yaklaşık bir düzine yeni şov yayınlama hakkını aldı ve ayrıca James Corden’in Late Late Show 'unun bir parçası olan mevcut “Carpool Karaoke” serisini yeniledi.

Cue, Apple'ın artık içeriklerde finansal olarak "konuştuğu", yani büyük yatırımlar yaptığını kabul etti ve “nakit sorun değil" ifadesini kullandı. Yaklaşık 40 kişinin Apple TV içerik işiyle ilgilendiğini de ekledi. Apple, şirketin içerik yaklaşımı ile Pixar's arasında karşılaştırma yaptı. Bu, kalitenin hikaye anlatımına odaklandığı anlamına geliyor ve hedeflenen programın nasıl göründüğüne dair bazı “sürprizler” olabileceğini de öne sürdü. Ayrıca, en azından kısa vadede spor yayın hakları elde etmeye odaklanmayacağını, orijinal içerik meselesinin Facebook ve Google gibi rakiplerinkinden daha az engelle karşılaştığını ve reklamcılık temelli bir işletme olmadığını öne sürdü.

Apple'ın büyük hedefleri var ve bu konuda nasıl gelişmelerin bizi beklediğini yakında göreceğiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple, Netflix gibi platformlara rakip olabilir mi sizce? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.